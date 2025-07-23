طقس حار خلال الأيام الثلاثة المقبلة

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طقس حار خلال الأيام الثلاثة المقبلة
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 23 تموز (بترا)- تبقى المملكة اليوم الاربعاء، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويكون الطقس حارا في اغلب مناطق المملكة، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة الغبار في مناطق البادية .
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس الخميس و الجمعة حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة الغبار احيانا في مناطق البادية .
ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا في اغلب مناطق المملكة، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 21، وفي مرتفعات الشراة 33 - 19، وفي مناطق البادية 40 - 23، وفي مناطق السهول 37 - 23، وفي الأغوار الشمالية 42 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 30، وفي البحر الميت 43 - 28، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس الخميس و الجمعة حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة الغبار احيانا في مناطق البادية .
ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا في اغلب مناطق المملكة، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 21، وفي مرتفعات الشراة 33 - 19، وفي مناطق البادية 40 - 23، وفي مناطق السهول 37 - 23، وفي الأغوار الشمالية 42 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 30، وفي البحر الميت 43 - 28، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.
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