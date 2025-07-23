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طقس حار خلال الأيام الثلاثة المقبلة

طقس حار خلال الأيام الثلاثة المقبلة

2025-07-23 12:07:01
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 تموز (بترا)- تبقى المملكة اليوم الاربعاء، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويكون الطقس حارا في اغلب مناطق المملكة، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة الغبار في مناطق البادية .
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس الخميس و الجمعة حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة الغبار احيانا في مناطق البادية .
ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا في اغلب مناطق المملكة، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 21، وفي مرتفعات الشراة 33 - 19، وفي مناطق البادية 40 - 23، وفي مناطق السهول 37 - 23، وفي الأغوار الشمالية 42 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 30، وفي البحر الميت 43 - 28، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.

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