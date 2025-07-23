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إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس

إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس

2025-07-23 12:05:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب فجر اليوم الأربعاء في إحدى قدميه برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المستمر منذ ساعات لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
واقتحمت قوات إسرائيلية نابلس ومخيم عسكر ونفذت مداهمات للمنازل وحاصرت مستشفيين بالمدينة.

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