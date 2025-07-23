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وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في الحكومة -أسماء

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في الحكومة -أسماء

2025-07-23 12:05:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة النقل عن حاجتها لشراء خدمات مبرمج بموجب عقد لمدة سنة واحدة

كما دعت وزارة الاشغال العامة والاسكان التالية اسماؤهم التواجد في مبنى الوزارة يوم الخميس 31 / 7 / 2025 لإجراء المقابلة الشخصية.

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