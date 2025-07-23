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تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

2025-07-23 12:05:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة اليوم الاربعاء، وتستمر الأجواء حارة جداً في المناطق المنخفضة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان بين 35 إلى 37 درجة مئوية.


والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً، خاصة في مناطق البادية، والطقس ليلاً معتدل في المرتفعات، وحار نسبياً في الأغوار والعقبة.

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