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أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل -اسماء

أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل -اسماء

2025-07-23 12:05:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أنذرت أمانة عمّان الكبرى، اليوم الأربعاء، 21 موظفاً بالفصل من العمل، بسبب تغيبهم عن مراكز عملهم لأكثر من 10 أيام متتالية دون تقديم عذر مشروع.
وأكدت الأمانة ، أن الموظفين المخالفين مُنحوا مهلة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ التبليغ للعودة إلى عملهم، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزامهم سيتم فصلهم استناداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الأمانة بتطبيق الأنظمة والقوانين الإدارية لضمان الانضباط الوظيفي وحسن سير العمل.




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