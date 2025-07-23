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ترامب يعلن عن إبرام صفقة ضخمة مع اليابان

ترامب يعلن عن إبرام صفقة ضخمة مع اليابان

2025-07-23 12:04:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إبرام صفقة تجارية ضخمة مع اليابان.

وقال ترامب: "أكملنا للتو صفقة ضخمة ربما الأكبر على الإطلاق مع اليابان".

وأضاف: "ستستثمر اليابان، بتوجيهاتي، 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وسنحصل على 90% من الأرباح".
وأشار ترامب إلى أن "الصفقة ستخلق مئات الآلاف من الوظائف".
وتابع: "ستفتح اليابان أبوابها للتجارة مع الولايات المتحدة بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية الأخرى وأشياء أخرى".
وختم ترامب قائلا: "ستدفع اليابان تعرفات متبادلة إلى الولايات المتحدة بنسبة 15%".
وفي 2 أبريل الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليما. ودخلت الرسوم العامة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبق في 9 أبريل.

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