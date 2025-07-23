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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء

2025-07-23 12:04:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستقوم بقطع التيار الكهربائي اليوم الاربعاء عن المناطق المدرجة ادناه في معان.

كما اعلنت شركة كهرباء اربد عن قطع التيار الكهربائي عن المناطق المدرجة ادناه في اربد غدا الخميس.

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