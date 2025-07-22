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انطلاق أعمال الدورة ال15 لملتقى الخليج للأبحاث

انطلاق أعمال الدورة ال15 لملتقى الخليج للأبحاث

2025-07-22 11:17:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 22 – 7 (كونا) -- قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء إن ملتقى الخليج للابحاث "منتدى حيوي للتبادل الفكري والعلمي الذي يعمق فهمنا الجماعي للتحديات والفرص التي تشكل مستقبلنا المشترك".
جاء ذلك في كلمة افتتاحية لملتقى الخليج للأبحاث السنوي في دورته ال15 في جامعة كامبريدج البريطانية ألقاها عبر الدائرة المتلفزة المغلقة والذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث برئاسة مؤسس المركز الدكتور عبدالعزيز بن صقر ويستمر على مدار ثلاثة أيام.
واضاف الأمير فيصل أن مركز أبحاث الخليج هو مؤسسة فكرية رائدة مقرها المملكة العربية السعودية أسفرت جهودها عن العديد من المنشورات التي ساهمت بشكل كبير في الوعي العالمي بمنطقة الخليج ودورها في الشؤون الإقليمية والدولية في عالم اليوم الذي يتميز بعدم اليقين والتقلب.
وأكد أهمية الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد من أجل منع الصراعات وتعزيز التعاون الدولي موضحا "في الوقت الذي نواجه فيه تهديدات متزايدة لهذا النظام من الأهمية بمكان تعزيز التزامنا بالقانون الدولي وتعزيز التفاهم المتبادل وإعطاء الأولوية لحل النزاعات السلمية.. يجب أن نظل يقظين ضد التوترات المتزايدة وعدم الاستقرار التي تهدد بإشعال أو تصعيد الصراعات".
وأوضح أن بلاده تدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والسلام والاستقرار المستدامين وتلتزم أيضا بتشجيع الحوار السياسي واحترام القانون الدولي وحماية القواعد التي تدعم النظام العالمي في هذا المشهد الجيوسياسي المعقد.
من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة مماثلة إن ملتقى أبحاث الخليج هو أكثر من مجرد منتدى أكاديمي فهو "منصة حيوية لتعزيز فهمنا الجماعي للتحديات والتطلعات التي تحدد الخليج ومكانته مع تزايد تعقيد الديناميكيات الإقليمية من الصراعات إلى تغير المناخ ومن التحول الاقتصادي إلى الاضطراب الرقمي".
وأضاف "لم يكن دور الدبلوماسية البحثية والأكاديمية أكثر أهمية من أي وقت مضى وهذا ينطبق بشكل خاص على منطقة الخليج حيث أن التعاون بين دولنا هو حجر الزاوية في المرونة والأمن والتنمية المستدامة".
وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي برز كركيزة أساسية للاستقرار ليس فقط داخل المنطقة ولكن على الصعيد العالمي من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي ومبادرات الأمن المشتركة بشأن الدبلوماسية الاستراتيجية.
وعقد الملتقى عقب ذلك حلقة نقاشية بشأن التحديات والتطورات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط شارك فيها الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج العربي لويجي دي مايو ورئيس مجموعة الأزمات الدولية كومفورت ايرو ومستشار رئيس مجلس الوزراء في قطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الانصاري.
ومن المقرر أن ينظم الملتقى في اليومين المقبلين 12 ورشة عمل تتعلق بمجموعة واسعة من المواضيع في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والأمن والعلوم الاجتماعية الأوسع نطاقا في منطقة الخليج بالإضافة إلى العراق واليمن.
ويقدم الملتقى منصة للحوار البناء والتبادل الأكاديمي حول قضايا منطقة الخليج بمشاركة العديد من القيادات وصناع القرار والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة أبرز القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في رسم دور الخليج المتنامي على الساحتين الإقليمية والدولية. (النهاية)

ن ب ش / س ع م


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