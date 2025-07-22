الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع إندونيسيا

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الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع إندونيسيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 7 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء التوصل لاتفاق تجاري مع إندونيسيا وذلك بعد وقت قصير من إعلان اتفاق تجاري مع الفلبين.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) للتواصل الاجتماعي إنه "تم الاتفاق على أن إندونيسيا ستكون سوقا مفتوحة للمنتجات الصناعية والتقنية الأمريكية والسلع الزراعية من خلال إزالة 99 بالمئة من حواجز التعريفات الجمركية".
وأضاف "ستبيع الولايات المتحدة الأمريكية الآن المنتجات المصنوعة في أمريكا إلى إندونيسيا بمعدل تعريفة صفر بينما ستدفع إندونيسيا 19 بالمئة على جميع منتجاتها القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية - أفضل سوق في العالم".
وأوضح أن إندونيسيا "ستزود الولايات المتحدة بمعادنها الحيوية الثمينة بالإضافة إلى توقيع صفقات كبيرة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لشراء طائرات بوينغ ومنتجات المزارع الأمريكية والطاقة الأمريكية".
وبين أن "هذه الصفقة هي فوز كبير لشركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا والعمال والمزارعين ومربي الماشية والمصنعين الأمريكيين".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على أغلب دول العالم فيما أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وفي التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق أغلب الرسوم لمدة 90 يوما لكنه استثنى من ذلك الصين التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده ما أدى إلى استمرار انتشار المخاوف الاقتصادية خصوصا تلك المتعلقة باستمرار ارتفاع الأسعار وتضرر المستهلكين بشكل مباشر.
وبدأ ترامب في وقت سابق من هذا الشهر إرسال رسائل إلى دول مختلفة من العالم يخبرها فيها أنه سيفرض عليها رسوما جمركية من جديد. (النهاية)
ع س ج / م ع ح ع
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) للتواصل الاجتماعي إنه "تم الاتفاق على أن إندونيسيا ستكون سوقا مفتوحة للمنتجات الصناعية والتقنية الأمريكية والسلع الزراعية من خلال إزالة 99 بالمئة من حواجز التعريفات الجمركية".
وأضاف "ستبيع الولايات المتحدة الأمريكية الآن المنتجات المصنوعة في أمريكا إلى إندونيسيا بمعدل تعريفة صفر بينما ستدفع إندونيسيا 19 بالمئة على جميع منتجاتها القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية - أفضل سوق في العالم".
وأوضح أن إندونيسيا "ستزود الولايات المتحدة بمعادنها الحيوية الثمينة بالإضافة إلى توقيع صفقات كبيرة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لشراء طائرات بوينغ ومنتجات المزارع الأمريكية والطاقة الأمريكية".
وبين أن "هذه الصفقة هي فوز كبير لشركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا والعمال والمزارعين ومربي الماشية والمصنعين الأمريكيين".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على أغلب دول العالم فيما أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وفي التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق أغلب الرسوم لمدة 90 يوما لكنه استثنى من ذلك الصين التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده ما أدى إلى استمرار انتشار المخاوف الاقتصادية خصوصا تلك المتعلقة باستمرار ارتفاع الأسعار وتضرر المستهلكين بشكل مباشر.
وبدأ ترامب في وقت سابق من هذا الشهر إرسال رسائل إلى دول مختلفة من العالم يخبرها فيها أنه سيفرض عليها رسوما جمركية من جديد. (النهاية)
ع س ج / م ع ح ع
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