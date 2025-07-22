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الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع إندونيسيا

الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع إندونيسيا

2025-07-22 11:17:05
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 7 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء التوصل لاتفاق تجاري مع إندونيسيا وذلك بعد وقت قصير من إعلان اتفاق تجاري مع الفلبين.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) للتواصل الاجتماعي إنه "تم الاتفاق على أن إندونيسيا ستكون سوقا مفتوحة للمنتجات الصناعية والتقنية الأمريكية والسلع الزراعية من خلال إزالة 99 بالمئة من حواجز التعريفات الجمركية".
وأضاف "ستبيع الولايات المتحدة الأمريكية الآن المنتجات المصنوعة في أمريكا إلى إندونيسيا بمعدل تعريفة صفر بينما ستدفع إندونيسيا 19 بالمئة على جميع منتجاتها القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية - أفضل سوق في العالم".
وأوضح أن إندونيسيا "ستزود الولايات المتحدة بمعادنها الحيوية الثمينة بالإضافة إلى توقيع صفقات كبيرة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لشراء طائرات بوينغ ومنتجات المزارع الأمريكية والطاقة الأمريكية".
وبين أن "هذه الصفقة هي فوز كبير لشركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا والعمال والمزارعين ومربي الماشية والمصنعين الأمريكيين".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على أغلب دول العالم فيما أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وفي التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق أغلب الرسوم لمدة 90 يوما لكنه استثنى من ذلك الصين التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده ما أدى إلى استمرار انتشار المخاوف الاقتصادية خصوصا تلك المتعلقة باستمرار ارتفاع الأسعار وتضرر المستهلكين بشكل مباشر.
وبدأ ترامب في وقت سابق من هذا الشهر إرسال رسائل إلى دول مختلفة من العالم يخبرها فيها أنه سيفرض عليها رسوما جمركية من جديد. (النهاية)

ع س ج / م ع ح ع


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