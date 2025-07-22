  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الرئيس التونسي يشدد على ضرورة حل القضايا العربية دون تدخل خارجي

الرئيس التونسي يشدد على ضرورة حل القضايا العربية دون تدخل خارجي

2025-07-22 11:17:05
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 22 - 7 (كونا) -- شدد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء على أن القضايا داخل كل دولة عربية يجب أن تحلها شعوبها دون أي تدخل أجنبي.
وذكرت الرئاسة التونسية أن ذلك جاء خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولس والذي تناول معه الوضع في المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية حيث أكد الرئيس التونسي أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض في غزة والضفة الغربية رغم ما تعرض له من تقسيم وتشتيت مشيرا إلى أن المآسي التي يعيشها تتطلب قرارات جريئة.
كما بحث الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة "الإرهاب" إذ أشار سعيد إلى أن بلاده اختارت أن توسع من شراكاتها الاستراتيجية بما يخدم مصالح شعبها ويحقق مطالبه.
وذكر الرئيس التونسي بالمبادئ التي وردت في معاهدة (فرساي) والمتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها مبينا أن هذا المبدأ يتم انتهاكه يوميا في فلسطين المحتلة "حيث تظهر الصور القادمة من هناك مشاهد صادمة لكل الانسانية وتعكس حجم الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال في محاولاتها لإبادة شعب بأكمله لكنها لن تنجح".
من جانبه أبرز بولس متانة العلاقات التونسية - الأمريكية معربا عن سعادته بزيارة تونس في وقت يستعد الجانبان للاحتفال بأكثر من 200 عام من الصداقة بين الشعبين الأمريكي والتونسي.
واعرب عن تطلعه لمناقشة سبل التعاون من أجل المصالح المشتركة بين الجانبين لتحقيق منطقة أكثر أمانا وازدهارا.
وفي وقت سابق من اليوم التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد النفطي بالمسؤول الأمريكي الذي رافقه بنائب مساعد وزير الخارجية المكلف بشمال إفريقيا جوشوا هاريس.
وخلال اللقاء أكد الجانبان على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين منذ أكثر من 228 عاما والتي استمرت بعد الاستقلال على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للشعبين.
وأعرب الجانبان عن الالتزام المشترك بمواصلة تطوير هذه العلاقات وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.
وبحث الوزير التونسي مع المستشار الأمريكي سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية وأهمية تنمية المبادلات التجارية وتحفيز الاستثمار الأمريكي في تونس حيث أكد النفطي على الفرص الواعدة التي يتيحها السوق التونسي للمسثمرين الأمريكيين.
وأكد بولس من جانبه حرص الجانب الأمريكي على أهمية تكريس سنة التشاور والتعاون مع الجانب التونسي بما يحقق مزيدا من التقارب بين البلدين وبين المؤسسات التونسية والأمريكية في القطاعين العام والخاص.
كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة حيث أكد النفطي على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل.
وشدد الجانبان كذلك على أهمية إيجاد حل سياسي ليبي - ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة يحفظ لليبيا أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها. (النهاية)

ش ب م / ر ج


MENAFN22072025000071011013ID1109834899

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث