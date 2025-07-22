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أمين الأمم المتحدة: الدبلوماسية لا تزال قادرة على إيقاف الصراعات والعنف وعدم الاستقرار

أمين الأمم المتحدة: الدبلوماسية لا تزال قادرة على إيقاف الصراعات والعنف وعدم الاستقرار

2025-07-22 11:17:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 7 (كونا) -- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء إن الدبلوماسية لا تزال قادرة على إيقاف الصراعات والعنف وعدم الاستقرار لافتا إلى أن التعاون القائم على المصالح المشتركة والصالح العام هو السبيل المستدام للسلام.
جاء ذلك في إحاطة قدمها غوتيريش أمام النقاش المفتوح رفيع المستوى في مجلس الأمن الدولي حول موضوع "تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال التعددية والتسوية السلمية للنزاعات".
وقال غوتيريش إننا "نشهد في جميع أنحاء العالم تجاهلا تاما للقانون الدولي - إن لم يكن انتهاكات صريحة له - بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة نفسه من دون أي مساءلة".
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة أرسى عددا من الأدوات الهامة لبناء السلام مشيدا بباكستان لتقديم مشروع قرار يحث جميع الدول الأعضاء على الاستفادة الكاملة من هذه الأدوات في إطار السعي الجماعي لتحقيق السلام العالمي.
وحذر أمين عام الأمم المتحدة من اتساع الانقسامات والصراعات الجيوسياسية منبها إلى أن التكلفة باهظة تقاس بالأرواح البشرية والمجتمعات المدمرة والمستقبل الضائع.
وقال غوتيريش إننا "لا نحتاج إلى النظر أبعد من مشهد الرعب في غزة بمستوى لا مثيل له من الموت والدمار في الآونة الأخيرة والآن نشهد الرمق الأخير لنظام إنساني قائم على المبادئ الإنسانية يحرم من شروط العمل".
وأعرب عن الفزع إزاء قصف منشآت تابعة للأمم المتحدة في غزة بما فيها مرافق أممية لخدمات المشاريع مشيرا إلى أن هذا القصف وقع على الرغم من إبلاغ جميع الأطراف بمواقع هذه المنشآت التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح أن "السلام خيار ويتوقع العالم من مجلس الأمن الدولي مساعدة الدول على اتخاذ هذا الخيار".
وحدد الأمين العام ثلاثة مجالات يمكننا فيها الوفاء بدعوة ميثاق المستقبل لتجديد التزامنا وثقة العالم بآلية حل المشكلات متعددة الأطراف.
وأكد أولا على وجوب مواصلة أعضاء مجلس الأمن - وخاصة أعضائه الدائمين - العمل لتجاوز الانقسامات وحث ثانيا المجلس على مواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين و"دون الإقليميين".
ودعا غوتيريش ثالثا الدول الأعضاء إلى الإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وختم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بالقول "مع احتفالنا بالذكرى الثمانين لمنظمتنا والميثاق الذي منحها الحياة ورسم ملامحها علينا أن نجدد التزامنا بروح السلام والتعددية عبر الدبلوماسية".
وكان أعضاء مجلس الأمن قد صوتوا بالإجماع - قبيل بدء النقاش المفتوح - لصالح مشروع قرار قدمته باكستان والذي أصبح القرار رقم (2788).
ويحث القرار جميع الدول الأعضاء على الاستفادة من آليات التسوية السلمية للنزاعات بما في ذلك التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها. (النهاية)

ع س ت / م م ج


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