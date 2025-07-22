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منظمة التعاون الإسلامي تؤكد ان لا سيادة للاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد ان لا سيادة للاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة

2025-07-22 11:17:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 7 (كونا) -- أكدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء انه لا سيادة لسلطة الاحتلال غير القانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف ولا على أي أماكن دينية أو تاريخية أو مواقع التراث العالمي والوطني في دولة فلسطين.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين والذي عقد في وقت سابق اليوم بمقر المنظمة في جدة بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واستهداف الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل.
واكد البيان الختامي مساندته حق دولة فلسطين الحصري في الإدارة والصيانة والحماية اللازمة للحرم الإبراهيمي في الخليل وضمان حرية الوصول إليه وممارسة الشعائر الدينية فيه والحفاظ على هويته الثقافية والتاريخية ومعالمه الأثرية.
وجدد التأكيد على ضرورة إلزام الاحتلال الاسرائيلي بوقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة بدعم عربي وإسلامي ودولي وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع.
ودان البيان بأشد العبارات سياسة التجويع والتدمير الممنهج والحصار الإسرائيلي غير القانوني وفرض آليات غير قانونية لتوزيع المساعدات وتقويض عمل الأمم المتحدة في توزيعها.
ورفض أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديمغرافية فيها.
وحذر من خطورة استمرار وتصاعد العدوان العسكري والجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
ودان بأشد العبارات مخططات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي غير القانونية والخطيرة بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى مجلس استيطاني غير قانوني بما يسمى "المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع" ومحاولة تغيير معالمه ومكانته التاريخية والتراثية والدينية الفريدة.
وكلف المجموعة الإسلامية بمواصلة التحرك لدى اليونسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لها والمنظمات الدولية ذات العلاقة من أجل إدراج المواقع التراثية والثقافية المادية وغير المادية في فلسطين على قوائم التراث العالمي المتخصصة والضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة ضد الأماكن التاريخية والدينية والثقافية.
ونبه بشدة الى خطورة استمرار احتجاز الاحتلال الإسرائيلي عائدات الضرائب الفلسطينية بصورة غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الموقعة ما يهدد قدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية ويفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يكابدها الشعب الفلسطيني.
ودعا البيان الدول الأعضاء إلى تعزيز الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لدولة فلسطين وضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقا للقرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة لمؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بهذا الخصوص.
وجاء الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة بقطاع غزة نتيجة استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على دور العبادة. (النهاية)

ف ن / ر ج


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