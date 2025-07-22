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بريطانيا ومصر تعتزمان عقد شراكة استراتيجية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 22 - 7 (كونا) -– أعلن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الثلاثاء عزم المملكة المتحدة ومصر على عقد شراكة استراتيجية اثناء زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى القاهرة في خريف هذا العام.
وذكرت رئاسة الوزراء في بيان أن ستارمر والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سوف يرأسان مؤتمرا استثماريا مشتركا يجمع أبرز الشركات البريطانية والمصرية لإتاحة فرص نمو متبادلة جديدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن حكومتي مصر والمملكة المتحدة تلتزمان بالارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ما يمكنهما من تعزيز وتنظيم التعاون القائم بما يتماشى مع المصالح والأولويات المشتركة مثل التجارة والاستثمار والهجرة غير النظامية والأمن الإقليمي والاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف أن حكومة المملكة المتحدة تتطلع إلى بناء الشراكة الاستراتيجية مع مصر لتعزيز ازدهار وأمن مواطني البلدين. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
وذكرت رئاسة الوزراء في بيان أن ستارمر والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سوف يرأسان مؤتمرا استثماريا مشتركا يجمع أبرز الشركات البريطانية والمصرية لإتاحة فرص نمو متبادلة جديدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن حكومتي مصر والمملكة المتحدة تلتزمان بالارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ما يمكنهما من تعزيز وتنظيم التعاون القائم بما يتماشى مع المصالح والأولويات المشتركة مثل التجارة والاستثمار والهجرة غير النظامية والأمن الإقليمي والاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف أن حكومة المملكة المتحدة تتطلع إلى بناء الشراكة الاستراتيجية مع مصر لتعزيز ازدهار وأمن مواطني البلدين. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
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