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بريطانيا ومصر تعتزمان عقد شراكة استراتيجية

بريطانيا ومصر تعتزمان عقد شراكة استراتيجية

2025-07-22 11:17:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 22 - 7 (كونا) -– أعلن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الثلاثاء عزم المملكة المتحدة ومصر على عقد شراكة استراتيجية اثناء زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى القاهرة في خريف هذا العام.
وذكرت رئاسة الوزراء في بيان أن ستارمر والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سوف يرأسان مؤتمرا استثماريا مشتركا يجمع أبرز الشركات البريطانية والمصرية لإتاحة فرص نمو متبادلة جديدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن حكومتي مصر والمملكة المتحدة تلتزمان بالارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ما يمكنهما من تعزيز وتنظيم التعاون القائم بما يتماشى مع المصالح والأولويات المشتركة مثل التجارة والاستثمار والهجرة غير النظامية والأمن الإقليمي والاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف أن حكومة المملكة المتحدة تتطلع إلى بناء الشراكة الاستراتيجية مع مصر لتعزيز ازدهار وأمن مواطني البلدين. (النهاية)

ن ب ش / ر ج


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