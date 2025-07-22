81 شخصا يقدمون اوراق ترشحهم للتنافس في انتخابات الرئاسة بالكاميرون

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81 شخصا يقدمون اوراق ترشحهم للتنافس في انتخابات الرئاسة بالكاميرون
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 22 - 7 (كونا) -- أعلنت لجنة الانتخابات الكاميرونية اليوم الثلاثاء أن 81 شخصا قدموا اليها أوراق ترشحهم للتنافس في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 12 أكتوبر المقبل.
وذكرت اللجنة في بيان أن من أبرز من قدم أوراق الترشيح الرئيس الحالي بول بيا البالغ من العمر 92 عاما والذي يحكم البلاد منذ عام 1982 حيث يسعى في الانتخابات المقبلة للفوز بولاية رئاسية ثامنة.
وتضم قائمة المرشحين كذلك المعارض موريس كامتو عن حزب (الحركة الإفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية) وجوشوا أوسيه عن حزب (الجبهة الديمقراطية الاجتماعية).
وتقدمت عدة نساء بأوراق ترشيحاتهن و على رأسهن هيرمين اباتريسيا توماينو رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي الكاميروني وعمدة مدينة (افومبان).
وينتظر أن يعلن المجلس الدستوري الكاميروني في مدة أقصاها 12 يوما القائمة النهائية للمرشحين الى الرئاسة. (النهاية)
م ر / س ع م
وذكرت اللجنة في بيان أن من أبرز من قدم أوراق الترشيح الرئيس الحالي بول بيا البالغ من العمر 92 عاما والذي يحكم البلاد منذ عام 1982 حيث يسعى في الانتخابات المقبلة للفوز بولاية رئاسية ثامنة.
وتضم قائمة المرشحين كذلك المعارض موريس كامتو عن حزب (الحركة الإفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية) وجوشوا أوسيه عن حزب (الجبهة الديمقراطية الاجتماعية).
وتقدمت عدة نساء بأوراق ترشيحاتهن و على رأسهن هيرمين اباتريسيا توماينو رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي الكاميروني وعمدة مدينة (افومبان).
وينتظر أن يعلن المجلس الدستوري الكاميروني في مدة أقصاها 12 يوما القائمة النهائية للمرشحين الى الرئاسة. (النهاية)
م ر / س ع م
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