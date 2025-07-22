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81 شخصا يقدمون اوراق ترشحهم للتنافس في انتخابات الرئاسة بالكاميرون

81 شخصا يقدمون اوراق ترشحهم للتنافس في انتخابات الرئاسة بالكاميرون

2025-07-22 11:17:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 22 - 7 (كونا) -- أعلنت لجنة الانتخابات الكاميرونية اليوم الثلاثاء أن 81 شخصا قدموا اليها أوراق ترشحهم للتنافس في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 12 أكتوبر المقبل.
وذكرت اللجنة في بيان أن من أبرز من قدم أوراق الترشيح الرئيس الحالي بول بيا البالغ من العمر 92 عاما والذي يحكم البلاد منذ عام 1982 حيث يسعى في الانتخابات المقبلة للفوز بولاية رئاسية ثامنة.
وتضم قائمة المرشحين كذلك المعارض موريس كامتو عن حزب (الحركة الإفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية) وجوشوا أوسيه عن حزب (الجبهة الديمقراطية الاجتماعية).
وتقدمت عدة نساء بأوراق ترشيحاتهن و على رأسهن هيرمين اباتريسيا توماينو رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي الكاميروني وعمدة مدينة (افومبان).
وينتظر أن يعلن المجلس الدستوري الكاميروني في مدة أقصاها 12 يوما القائمة النهائية للمرشحين الى الرئاسة. (النهاية)

م ر / س ع م


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