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مسؤولون ايرانيون يبحثون مع نظرائهم من روسيا والصين آخر تطورات المفاوضات النووية

مسؤولون ايرانيون يبحثون مع نظرائهم من روسيا والصين آخر تطورات المفاوضات النووية

2025-07-22 11:17:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 22 – 7 (كونا) -- بحثت إيران مع روسيا والصين اليوم الثلاثاء آخر مستجدات المفاوضات النووية بالاضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن ممثلي الدول الثلاث المشاركة في الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية الإيرانية تبادلوا وجهات النظر حول آخر مستجدات المفاوضات النووية مع الغرب ورفع العقوبات عن ايران.
وأضافت الوكالة أن المشاركين في الاجتماع أكدوا إرادة حكوماتهم الجادة لمواصلة المشاورات الوثيقة لتنسيق المواقف والإجراءات واتفقوا على استمرار هذه الاجتماعات على مختلف المستويات في الأسابيع المقبلة.
يذكر أن إيران ستشارك يوم الجمعة المقبل في اجتماع مشترك مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا) بمدينة إسطنبول التركية على مستوى مساعدي وزراء الخارجية.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعا قبل أيام عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع نظرائه في فرنسا وبريطانيا والمانيا إلى التخلي عن سياسة التهديد والضغط بما في ذلك التهديد بتطبيق آلية (سناب باك) لإعادة تفعيل العقوبات الدولية ضد طهران. (النهاية)

م و / س ع م


MENAFN22072025000071011013ID1109834893

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