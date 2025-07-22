مسؤولون ايرانيون يبحثون مع نظرائهم من روسيا والصين آخر تطورات المفاوضات النووية

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مسؤولون ايرانيون يبحثون مع نظرائهم من روسيا والصين آخر تطورات المفاوضات النووية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 22 – 7 (كونا) -- بحثت إيران مع روسيا والصين اليوم الثلاثاء آخر مستجدات المفاوضات النووية بالاضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن ممثلي الدول الثلاث المشاركة في الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية الإيرانية تبادلوا وجهات النظر حول آخر مستجدات المفاوضات النووية مع الغرب ورفع العقوبات عن ايران.
وأضافت الوكالة أن المشاركين في الاجتماع أكدوا إرادة حكوماتهم الجادة لمواصلة المشاورات الوثيقة لتنسيق المواقف والإجراءات واتفقوا على استمرار هذه الاجتماعات على مختلف المستويات في الأسابيع المقبلة.
يذكر أن إيران ستشارك يوم الجمعة المقبل في اجتماع مشترك مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا) بمدينة إسطنبول التركية على مستوى مساعدي وزراء الخارجية.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعا قبل أيام عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع نظرائه في فرنسا وبريطانيا والمانيا إلى التخلي عن سياسة التهديد والضغط بما في ذلك التهديد بتطبيق آلية (سناب باك) لإعادة تفعيل العقوبات الدولية ضد طهران. (النهاية)
م و / س ع م
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن ممثلي الدول الثلاث المشاركة في الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية الإيرانية تبادلوا وجهات النظر حول آخر مستجدات المفاوضات النووية مع الغرب ورفع العقوبات عن ايران.
وأضافت الوكالة أن المشاركين في الاجتماع أكدوا إرادة حكوماتهم الجادة لمواصلة المشاورات الوثيقة لتنسيق المواقف والإجراءات واتفقوا على استمرار هذه الاجتماعات على مختلف المستويات في الأسابيع المقبلة.
يذكر أن إيران ستشارك يوم الجمعة المقبل في اجتماع مشترك مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا) بمدينة إسطنبول التركية على مستوى مساعدي وزراء الخارجية.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعا قبل أيام عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع نظرائه في فرنسا وبريطانيا والمانيا إلى التخلي عن سياسة التهديد والضغط بما في ذلك التهديد بتطبيق آلية (سناب باك) لإعادة تفعيل العقوبات الدولية ضد طهران. (النهاية)
م و / س ع م
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