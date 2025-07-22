موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت - وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي تعلن عن ضبط شبكة فساد تورط فيها خمسة من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية ومجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية بالإضافة إلى 6 شركات تجارية و14 من الوسطاء والموظفين.
غزة - السلطات الصحية تعلن استشهاد 77 فلسطينيا وإصابة 376 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية من جراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة على قطاع غزة.
طهران – السلطات الإيرانية تعلن إصابة 46 شخصا إثر اندلاع حريق في مجمع تجاري كبير بميناء (أنزلي) في محافظة جيلان الشمالية.
الجزائر - لجنة الانتخابات الكاميرونية تعلن أن 81 شخصا قدموا أوراق ترشحهم للتنافس في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 12 أكتوبر المقبل.
إسلام آباد - السلطات الباكستانية تعلن مقتل 13 شخصا على الأقل وفقدان 15 آخرين من جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في أنحاء البلاد. (النهاية) ر ج
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