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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2025-07-22 11:17:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الهيئة العامة للمعلومات المدنية تعلن أن إجمالي عدد السكان في دولة الكويت بلغ 539ر098ر5 نسمة حتى الإسناد الزمني الأخير لموقع الخدمات الإحصائية 30 يونيو الماضي من بينهم 547ر550ر1 كويتيا.

الكويت - وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي تعلن عن ضبط شبكة فساد تورط فيها خمسة من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية ومجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية بالإضافة إلى 6 شركات تجارية و14 من الوسطاء والموظفين.

غزة - السلطات الصحية تعلن استشهاد 77 فلسطينيا وإصابة 376 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية من جراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة على قطاع غزة.

طهران – السلطات الإيرانية تعلن إصابة 46 شخصا إثر اندلاع حريق في مجمع تجاري كبير بميناء (أنزلي) في محافظة جيلان الشمالية.

الجزائر - لجنة الانتخابات الكاميرونية تعلن أن 81 شخصا قدموا أوراق ترشحهم للتنافس في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 12 أكتوبر المقبل.

إسلام آباد - السلطات الباكستانية تعلن مقتل 13 شخصا على الأقل وفقدان 15 آخرين من جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في أنحاء البلاد. (النهاية) ر ج

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