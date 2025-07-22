زين الــبـــحـرين تطلـق تطـبــيـقها الجديد المبتكر "Zain Super App" بالتعاون مـــع شــركة Keyrus
أعلنت زين البحرين رسمياً إطلاق تطبيقها الجديد المبتكر بالشراكة مع Keyrus ، الشركة الاستشارية العالمية المتخصصة في البيانات وتجارب المستخدم الرقمية. ويقدم تطبيق زين الجديد المبتكر « Zain Super App » تجربة موحدة تعتمد على منصة Omniflow المتقدمة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية زين لتسريع رحلة التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، وتلبية تطلعات العملاء المتزايدة للحصول على خدمات رقمية سريعة وسلسة وشخصية.
تطبيق زين البحرين الجديد المبتكر يعتمد على منصة Omniflow المتقدمة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوفر خدمات متكاملة وسهلة الاستخدام، مصممة خصيصاً حول احتياجات العملاء، كما تهدف المنصة القائمة على البيانات الى تحسين كفاءة تجربة العميل باستمرار، ما يجعل كل تفاعل أكثر ذكاءً وارتباطاً باحتياجات المستخدم.
ومن خلال التطبيق الجديد، سيتمكن عملاء زين البحرين من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات تشمل متابعة وإدارة استخداماتهم بشكل فوري، واختيار الباقات الملائمة لاحتياجاتهم، والوصول إلى مجموعة متنوعة من الإضافات التي تعزز تجربتهم. كما يتيح التطبيق الحصول على دعم فني مباشر وذكي، والتسوق الرقمي لشراء مختلف المنتجات والخدمات، والاستفادة من خدمات متكاملة بالتعاون مع شركاء محليين، بالإضافة إلى إجراء معاملات الدفع الإلكتروني وإعادة الشحن بسرعة وسهولة تامة.
وعلق عمار الكتبي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لزين البحرين، قائلاً: «يمثل إطلاق تطبيق زين الجديد إنجازا كبيرا في مسيرة زين البحرين نحو التحول الرقمي. وهذا يعكس التزام الشركة الراسخ بتقديم خدمات وحلول مبتكرة متميزة تتمحور حول تجربة العملاء. وقد تم تطوير التطبيق بناءً على ملاحظات واقتراحات العملاء، ليعكس احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويوفر لهم تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة وكفاءة. ويعد التطبيق نقلة نوعية وجديدة في معايير التواصل الرقمي مع العملاء ما يضمن فهم احتياجات ومتطلبات العملاء، حيث يمكنهم من إنجاز مهام متعددة عبر تطبيق واحد بكل راحة وبساطة.«
وعلقت سارة بوشرارة، المدير العام لتجربة المستخدم في منصة: Omniflow تنسجم رؤية زين البحرين لتجربة رقمية موحدة تمامًا مع الإمكانات المتقدمة لمنصتنا Omniflow . وتُبرز هذه الشراكة كيف يمكن لمشغلي الاتصالات إطلاق إمكانات جديدة من خلال الدمج بين تجربة مستخدم متفوقة، وتكامل تقني مرن، وتحليلات ذكية قائمة على البيانات. كما تعكس هذه الخطوة تسارع وتيرة التحول في تجربة العملاء على مستوى الشرق الأوسط، حيث تلعب الشركات الرائدة مثل زين دورًا محوريًا في إعادة صياغة العلاقة بين التكنولوجيا واحتياجات المستخدم.
وزين البحرين تواصل التزامها بتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم أحدث الحلول والخدمات المبتكرة.
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