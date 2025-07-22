زين الــبـــحـرين تطلـق تطـبــيـقها الجديد المبتكر "Zain Super App" بالتعاون مـــع شــركة Keyrus

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬رسمياً‭ ‬إطلاق‭ ‬تطبيقها‭ ‬الجديد‭ ‬المبتكر‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬ Keyrus ،‭ ‬الشركة‭ ‬الاستشارية‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬البيانات‭ ‬وتجارب‭ ‬المستخدم‭ ‬الرقمية‭. ‬ويقدم‭ ‬تطبيق‭ ‬زين‭ ‬الجديد‭ ‬المبتكر‭ ‬‮«‬ Zain ‭ ‬ Super ‭ ‬ App ‮»‬‭ ‬تجربة‭ ‬موحدة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬ Omniflow ‭ ‬المتقدمة‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬زين‭ ‬لتسريع‭ ‬رحلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬،‭ ‬وتلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬العملاء‭ ‬المتزايدة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬سريعة‭ ‬وسلسة‭ ‬وشخصية‭. ‬

تطبيق‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬الجديد‭ ‬المبتكر‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬ Omniflow ‭ ‬المتقدمة،‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتوفر‭ ‬خدمات‭ ‬متكاملة‭ ‬وسهلة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬حول‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء،‭ ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬المنصة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬الى‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬تجربة‭ ‬العميل‭ ‬باستمرار،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬كل‭ ‬تفاعل‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاءً‭ ‬وارتباطاً‭ ‬باحتياجات‭ ‬المستخدم‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬التطبيق‭ ‬الجديد،‭ ‬سيتمكن‭ ‬عملاء‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬تشمل‭ ‬متابعة‭ ‬وإدارة‭ ‬استخداماتهم‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬واختيار‭ ‬الباقات‭ ‬الملائمة‭ ‬لاحتياجاتهم،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الإضافات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬تجربتهم‭. ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬التطبيق‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬فني‭ ‬مباشر‭ ‬وذكي،‭ ‬والتسوق‭ ‬الرقمي‭ ‬لشراء‭ ‬مختلف‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬متكاملة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬محليين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬معاملات‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وإعادة‭ ‬الشحن‭ ‬بسرعة‭ ‬وسهولة‭ ‬تامة‭.‬

وعلق‭ ‬عمار‭ ‬الكتبي،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لزين‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬إطلاق‭ ‬تطبيق‭ ‬زين‭ ‬الجديد‭ ‬إنجازا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭. ‬وهذا‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬الراسخ‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬وحلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬متميزة‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬التطبيق‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ملاحظات‭ ‬واقتراحات‭ ‬العملاء،‭ ‬ليعكس‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وتطلعاتهم،‭ ‬ويوفر‭ ‬لهم‭ ‬تجربة‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاءً‭ ‬وسلاسة‭ ‬وكفاءة‭. ‬ويعد‭ ‬التطبيق‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬وجديدة‭ ‬في‭ ‬معايير‭ ‬التواصل‭ ‬الرقمي‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬فهم‭ ‬احتياجات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬العملاء،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬مهام‭ ‬متعددة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬واحد‭ ‬بكل‭ ‬راحة‭ ‬وبساطة‭.‬‮«‬

وعلقت‭ ‬سارة‭ ‬بوشرارة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لتجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬منصة‭:‬ Omniflow ‭ ‬تنسجم‭ ‬رؤية‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لتجربة‭ ‬رقمية‭ ‬موحدة‭ ‬تمامًا‭ ‬مع‭ ‬الإمكانات‭ ‬المتقدمة‭ ‬لمنصتنا Omniflow ‭ . ‬وتُبرز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬لمشغلي‭ ‬الاتصالات‭ ‬إطلاق‭ ‬إمكانات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدمج‭ ‬بين‭ ‬تجربة‭ ‬مستخدم‭ ‬متفوقة،‭ ‬وتكامل‭ ‬تقني‭ ‬مرن،‭ ‬وتحليلات‭ ‬ذكية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬البيانات‭. ‬كما‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تسارع‭ ‬وتيرة‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حيث‭ ‬تلعب‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬مثل‭ ‬زين‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬واحتياجات‭ ‬المستخدم‭.‬

وزين‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬التزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬أحدث‭ ‬الحلول‭ ‬والخدمات‭ ‬المبتكرة‭.‬