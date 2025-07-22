"ألبا" تطلق مبادرة لتمكين الجيل القادم من سفراء السلامة

"ألبا" تطلق مبادرة لتمكين الجيل القادم من سفراء السلامة
أطلقت شركة ألمنيوم البحرين (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، مبادرة مُلهمة تهدف إلى إعداد الجيل القادم من سفراء السلامة من أبناء موظفيها، وذلك في إطار حملة السلامة والصحة لصيف 2025 التي تنظمها الشركة تحت شعار «قرع ناقوس السلامة لصيف آمن».
وشهدت جلستا «الجيل القادم من الالباويين»، اللتان أقيمتا يومي 17 و22 يوليو الجاري، أداءً لافتًا من أبناء الموظفين الذين قدموا رسائل توعوية مميزة وفريدة حول السلامة. وكان المشاركون – وعددهم تسعة – قد حضروا ورشة عمل مكثفة على مدى يومين في نادي البا لتطوير مهاراتهم في فن الخطابة والتحدث أمام الجمهور قبل تقديم عروضهم حول مواضيع مختلفة مثل «تجنب الطرق المختصرة في أداء المهام»، و«ضمان السلامة على الطريق»، و«التعامل مع ظروف الحرارة الشديدة».
وتتماشى هذه المبادرة بشكل وثيق مع أحد أهداف البا الرئيسية لعام 2025، وهو «خلك الباوي»، وهي رؤية يقودها الرئيس التنفيذي للشركة علي البقالي، لتشجيع كل موظف على القيام بدوره كسفير للسلامة في مكان العمل وفي المجتمع، بدءًا من العائلة.
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