"ألبا" تطلق مبادرة لتمكين الجيل القادم من سفراء السلامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭)‬،‭ ‬أكبر‭ ‬مصهر‭ ‬للألمنيوم‭ ‬ذي‭ ‬موقع‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مبادرة‭ ‬مُلهمة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬سفراء‭ ‬السلامة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬موظفيها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملة‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬لصيف‭ ‬2025‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الشركة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬قرع‭ ‬ناقوس‭ ‬السلامة‭ ‬لصيف‭ ‬آمن‮»‬‭.‬

وشهدت‭ ‬جلستا‭ ‬‮«‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬الالباويين‮»‬،‭ ‬اللتان‭ ‬أقيمتا‭ ‬يومي‭ ‬17‭ ‬و22‭ ‬يوليو‭ ‬الجاري،‭ ‬أداءً‭ ‬لافتًا‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬رسائل‭ ‬توعوية‭ ‬مميزة‭ ‬وفريدة‭ ‬حول‭ ‬السلامة‭. ‬وكان‭ ‬المشاركون‭ ‬ – وعددهم‭ ‬تسعة – ‭ ‬قد‭ ‬حضروا‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬البا‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬فن‭ ‬الخطابة‭ ‬والتحدث‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬قبل‭ ‬تقديم‭ ‬عروضهم‭ ‬حول‭ ‬مواضيع‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬تجنب‭ ‬الطرق‭ ‬المختصرة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهام‮»‬،‭ ‬و«ضمان‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬الطريق‮»‬،‭ ‬و«التعامل‭ ‬مع‭ ‬ظروف‭ ‬الحرارة‭ ‬الشديدة‮»‬‭.‬

وتتماشى‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬البا‭ ‬الرئيسية‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬خلك‭ ‬الباوي‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬رؤية‭ ‬يقودها‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬لتشجيع‭ ‬كل‭ ‬موظف‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بدوره‭ ‬كسفير‭ ‬للسلامة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬وفي‭ ‬المجتمع،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬العائلة‭.‬