اكتشاف نفطي ضخم قبالة الساحل البولندي باحتياطات تقدر بنحو 200 مليون برميل
أعلنت شركة «سنترال يوروبيان بتروليوم» الكندية اكتشافا نفطيا كبيرا قبالة الساحل البولندي على بحر البلطيق. ووفقًا لنتائج الحفر التجريبي، تُقدر احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي القابلة للاستخراج بحوالي 200 مليون برميل مكافئ نفط.
وقالت الشركة إن حقل النفط البحري «وولين إيست» يقع على بعد حوالي 6 كيلومترات من مدينة «شفينوأويشتشه»، الواقعة في أقصى شمال غرب بولندا على الحدود مع ألمانيا.
وأشارت إلى أن موقع «وولين إيست» يُعد أكبر حقل تقليدي للهيدروكربونات يتم اكتشافه في بولندا، وواحدًا من أكبر الاكتشافات النفطية التقليدية في أوروبا.
ومن المتوقع أن يبدأ استخراج النفط خلال ثلاث إلى أربع سنوات، ويمكن أن يغطي الحقل ما بين 4 % و5 % من الطلب السنوي على النفط في بولندا لعدة سنوات.
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