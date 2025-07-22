اكتشاف نفطي ضخم قبالة الساحل البولندي باحتياطات تقدر بنحو 200 مليون برميل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سنترال‭ ‬يوروبيان‭ ‬بتروليوم‮»‬‭ ‬الكندية‭ ‬اكتشافا‭ ‬نفطيا‭ ‬كبيرا‭ ‬قبالة‭ ‬الساحل‭ ‬البولندي‭ ‬على‭ ‬بحر‭ ‬البلطيق‭. ‬ووفقًا‭ ‬لنتائج‭ ‬الحفر‭ ‬التجريبي،‭ ‬تُقدر‭ ‬احتياطات‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬والغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬القابلة‭ ‬للاستخراج‭ ‬بحوالي‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬مكافئ‭ ‬نفط‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إن‭ ‬حقل‭ ‬النفط‭ ‬البحري‭ ‬‮«‬وولين‭ ‬إيست‮»‬‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬6‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬شفينوأويشتشه‮»‬،‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬بولندا‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬ألمانيا‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬وولين‭ ‬إيست‮»‬‭ ‬يُعد‭ ‬أكبر‭ ‬حقل‭ ‬تقليدي‭ ‬للهيدروكربونات‭ ‬يتم‭ ‬اكتشافه‭ ‬في‭ ‬بولندا،‭ ‬وواحدًا‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الاكتشافات‭ ‬النفطية‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬استخراج‭ ‬النفط‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يغطي‭ ‬الحقل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬4 ‭%‬ ‭ ‬و5 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬السنوي‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬بولندا‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات‭.‬