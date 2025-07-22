أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬أمس،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬مدعومة‭ ‬بتراجع‭ ‬الدولار‭ ‬وعوائد‭ ‬سندات‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬إذ‭ ‬ينتظر‭ ‬المستثمرون‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬التجارية‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭.‬

واستقر‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬عند‭ ‬3389‭.‬98‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية‭ (‬الأونصة‭). ‬كما‭ ‬استقرت‭ ‬العقود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الآجلة‭ ‬للذهب‭ ‬عند‭ ‬3402‭.‬90‭ ‬دولار‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المعادن‭ ‬النفيسة‭ ‬الأخرى،‭ ‬هبطت‭ ‬الفضة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0‭.‬5‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬38‭.‬71‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية،‭ ‬وارتفع‭ ‬البلاتين‭ ‬0‭.‬3‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬1442‭.‬55‭ ‬دولارا،‭ ‬وانخفض‭ ‬البلاديوم‭ ‬1‭.‬3‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬1250‭.‬19‭ ‬دولارا‭.‬