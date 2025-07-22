أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر

أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر
ارتفعت أسعار الذهب أمس، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ ينتظر المستثمرون أي تقدم في المحادثات التجارية قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3389.98 دولارا للأوقية (الأونصة). كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3402.90 دولار.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 38.71 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1442.55 دولارا، وانخفض البلاديوم 1.3 بالمائة إلى 1250.19 دولارا.
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