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قافلة صيفية لتعزيز الوعي بحقوق المستهلك

قافلة صيفية لتعزيز الوعي بحقوق المستهلك

2025-07-22 11:15:20
(MENAFN- Al Watan) أطلق فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة قافلة الصيف التوعوية، ضمن فعاليات مهرجان صيف الباحة؛ بهدف رفع الوعي بحقوق المستهلك، والتعريف بالخدمات التي يقدمها المركز السعودي للأعمال. خدمات ميدانية
تجوب القافلة العديد من المنتزهات والمواقع السياحية في مختلف محافظات المنطقة، مقدمةً حزمة من البرامج التوعوية والأنشطة التفاعلية التي تستهدف الزوار والمصطافين، إلى جانب توفير خدمات ميدانية للمستفيدين في المواقع المستهدفة. جهود تشاركية
أوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة، سعيد بن محمد الغامدي، أن القافلة تأتي ضمن الجهود التشاركية مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الثقافة الاستهلاكية، والتعريف بالأنظمة والحقوق التي تكفلها الوزارة للمستهلكين، إضافةً إلى تسهيل الوصول إلى خدمات المركز السعودي للأعمال، بما يسهم في دعم رواد الأعمال والمستثمرين.
يُذكر أن القافلة توزع مطبوعات توعوية، وتقدم استشارات فورية، إلى جانب تنظيمها أركانا توعوية متنقلة في المواقع الحيوية بالمنطقة.

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