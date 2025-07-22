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قافلة صيفية لتعزيز الوعي بحقوق المستهلك
(MENAFN- Al Watan) أطلق فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة قافلة الصيف التوعوية، ضمن فعاليات مهرجان صيف الباحة؛ بهدف رفع الوعي بحقوق المستهلك، والتعريف بالخدمات التي يقدمها المركز السعودي للأعمال. خدمات ميدانية
تجوب القافلة العديد من المنتزهات والمواقع السياحية في مختلف محافظات المنطقة، مقدمةً حزمة من البرامج التوعوية والأنشطة التفاعلية التي تستهدف الزوار والمصطافين، إلى جانب توفير خدمات ميدانية للمستفيدين في المواقع المستهدفة. جهود تشاركية
أوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة، سعيد بن محمد الغامدي، أن القافلة تأتي ضمن الجهود التشاركية مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الثقافة الاستهلاكية، والتعريف بالأنظمة والحقوق التي تكفلها الوزارة للمستهلكين، إضافةً إلى تسهيل الوصول إلى خدمات المركز السعودي للأعمال، بما يسهم في دعم رواد الأعمال والمستثمرين.
يُذكر أن القافلة توزع مطبوعات توعوية، وتقدم استشارات فورية، إلى جانب تنظيمها أركانا توعوية متنقلة في المواقع الحيوية بالمنطقة.
تجوب القافلة العديد من المنتزهات والمواقع السياحية في مختلف محافظات المنطقة، مقدمةً حزمة من البرامج التوعوية والأنشطة التفاعلية التي تستهدف الزوار والمصطافين، إلى جانب توفير خدمات ميدانية للمستفيدين في المواقع المستهدفة. جهود تشاركية
أوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة، سعيد بن محمد الغامدي، أن القافلة تأتي ضمن الجهود التشاركية مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الثقافة الاستهلاكية، والتعريف بالأنظمة والحقوق التي تكفلها الوزارة للمستهلكين، إضافةً إلى تسهيل الوصول إلى خدمات المركز السعودي للأعمال، بما يسهم في دعم رواد الأعمال والمستثمرين.
يُذكر أن القافلة توزع مطبوعات توعوية، وتقدم استشارات فورية، إلى جانب تنظيمها أركانا توعوية متنقلة في المواقع الحيوية بالمنطقة.
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