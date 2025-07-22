اتهامات للجيش المالي وفاغنر بارتكاب عشرات الإعدامات بحق مدنيين

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اتهامات للجيش المالي وفاغنر بارتكاب عشرات الإعدامات بحق مدنيين
(MENAFN- Al-Anbaa)
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أمس الجيش المالي ومجموعة فاغنر المسلحة الروسية بتنفيذ «عشرات الإعدامات بإجراءات موجزة وعمليات اختفاء قسري لرجال من مجموعة الفولاني العرقية» منذ يناير 2025.
وفي إطار العمليات المناهضة للمسلحين، يتم استهداف جماعة الفولاني بانتظام من قبل جيوش دول الساحل المتهمة بالانضمام إلى صفوف جماعات أخرى تنشط في المنطقة.
وذكرت منظمة هيومن رايتس في بيان أمس، أن «جنودا ماليين ومقاتلين من مجموعة فاغنر اتهموا شعب الفولاني بالتعاون مع جماعات مسلحة».
وقالت المنظمة «نفذت القوات المسلحة المالية وحليفتها مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا عشرات الإعدامات بإجراءات موجزة وعمليات اختفاء قسري لرجال من جماعة الفولاني منذ يناير 2025».
وتؤكد المنظمة أنها وثقت عمليات قتل وحرق منازل وخطف وإعدامات واعتقالات واختفاء قسري وحالات تعذيب في 4 مناطق بمالي هي دوينتزا وكايس وسيغو وتمبكتو.
وأشارت هيومن رايتس إلى أنها تحدثت هاتفيا مع 29 شخصا مطلعين على هذه الحوادث بينهم 16 شاهدا وسبعة من قادة المجتمع المحلي ونشطاء وصحافيون وممثلون عن منظمات دولية.
وأفادت بأن «الجيش المالي ومجموعة فاغنر اللذين ينفذان عمليات مشتركة ضد الجماعات المسلحة منذ أكثر من 3 سنوات، أعدما ما لا يقل عن 12 رجلا من الفولاني وأخفيا قسرا ما لا يقل عن 81 آخرين منذ يناير».
وفي منطقة كايس أفادت هيومن رايتس بإعدام «65 من الرعاة وتجار الماشية من الفولاني في قرية سيبابوغو» على يد الجيش المالي ومرتزقة فاغنر في أبريل.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أمس الجيش المالي ومجموعة فاغنر المسلحة الروسية بتنفيذ «عشرات الإعدامات بإجراءات موجزة وعمليات اختفاء قسري لرجال من مجموعة الفولاني العرقية» منذ يناير 2025.
وفي إطار العمليات المناهضة للمسلحين، يتم استهداف جماعة الفولاني بانتظام من قبل جيوش دول الساحل المتهمة بالانضمام إلى صفوف جماعات أخرى تنشط في المنطقة.
وذكرت منظمة هيومن رايتس في بيان أمس، أن «جنودا ماليين ومقاتلين من مجموعة فاغنر اتهموا شعب الفولاني بالتعاون مع جماعات مسلحة».
وقالت المنظمة «نفذت القوات المسلحة المالية وحليفتها مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا عشرات الإعدامات بإجراءات موجزة وعمليات اختفاء قسري لرجال من جماعة الفولاني منذ يناير 2025».
وتؤكد المنظمة أنها وثقت عمليات قتل وحرق منازل وخطف وإعدامات واعتقالات واختفاء قسري وحالات تعذيب في 4 مناطق بمالي هي دوينتزا وكايس وسيغو وتمبكتو.
وأشارت هيومن رايتس إلى أنها تحدثت هاتفيا مع 29 شخصا مطلعين على هذه الحوادث بينهم 16 شاهدا وسبعة من قادة المجتمع المحلي ونشطاء وصحافيون وممثلون عن منظمات دولية.
وأفادت بأن «الجيش المالي ومجموعة فاغنر اللذين ينفذان عمليات مشتركة ضد الجماعات المسلحة منذ أكثر من 3 سنوات، أعدما ما لا يقل عن 12 رجلا من الفولاني وأخفيا قسرا ما لا يقل عن 81 آخرين منذ يناير».
وفي منطقة كايس أفادت هيومن رايتس بإعدام «65 من الرعاة وتجار الماشية من الفولاني في قرية سيبابوغو» على يد الجيش المالي ومرتزقة فاغنر في أبريل.
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