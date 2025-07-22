اتهامات للجيش المالي وفاغنر بارتكاب عشرات الإعدامات بحق مدنيين

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أمس الجيش المالي ومجموعة فاغنر المسلحة الروسية بتنفيذ «عشرات الإعدامات بإجراءات موجزة وعمليات اختفاء قسري لرجال من مجموعة الفولاني العرقية» منذ يناير 2025.وفي إطار العمليات المناهضة للمسلحين، يتم استهداف جماعة الفولاني بانتظام من قبل جيوش دول الساحل المتهمة بالانضمام إلى صفوف جماعات أخرى تنشط في المنطقة.وذكرت منظمة هيومن رايتس في بيان أمس، أن «جنودا ماليين ومقاتلين من مجموعة فاغنر اتهموا شعب الفولاني بالتعاون مع جماعات مسلحة».وقالت المنظمة «نفذت القوات المسلحة المالية وحليفتها مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا عشرات الإعدامات بإجراءات موجزة وعمليات اختفاء قسري لرجال من جماعة الفولاني منذ يناير 2025».وتؤكد المنظمة أنها وثقت عمليات قتل وحرق منازل وخطف وإعدامات واعتقالات واختفاء قسري وحالات تعذيب في 4 مناطق بمالي هي دوينتزا وكايس وسيغو وتمبكتو.وأشارت هيومن رايتس إلى أنها تحدثت هاتفيا مع 29 شخصا مطلعين على هذه الحوادث بينهم 16 شاهدا وسبعة من قادة المجتمع المحلي ونشطاء وصحافيون وممثلون عن منظمات دولية.وأفادت بأن «الجيش المالي ومجموعة فاغنر اللذين ينفذان عمليات مشتركة ضد الجماعات المسلحة منذ أكثر من 3 سنوات، أعدما ما لا يقل عن 12 رجلا من الفولاني وأخفيا قسرا ما لا يقل عن 81 آخرين منذ يناير».وفي منطقة كايس أفادت هيومن رايتس بإعدام «65 من الرعاة وتجار الماشية من الفولاني في قرية سيبابوغو» على يد الجيش المالي ومرتزقة فاغنر في أبريل.

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