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الحزب الحاكم في توغو يكتسح الانتخابات البلدية بحصوله على نسبة 75% من المقاعد
(MENAFN- Al-Anbaa)
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية في توغو فوز حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية) الحاكم الذي يتزعمه الرئيس فور غناسينغبي بحصوله على 1150 مقعدا من أصل 1527 أي ما يعادل حوالي نسبة 75% من إجمالي المقاعد.
وذكرت البيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في توغو أن (التحالف الوطني من أجل التغيير) بقيادة المعارض جان بيير فابر حل في المرتبة الثانية بحصوله على 51 مقعدا يليه (اتحاد قوى التغيير) الذي حصل على 38 مقعدا.
وأوضحت أن تحالف (توغوليون.. هيا نعمل) الذي يقوده وزير تنمية الأقاليم الحالي كوامي غومادو المنشق عن المعارضة سجل حضورا لافتا بحصوله على 24 مقعدا، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت في الاقتراع 55.15%.
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن هذا الفوز الواسع للحزب الحاكم يكرس موقعه كأقوى قوة سياسية في البلاد ويعكس تغيرات ملحوظة في خريطة التحالفات السياسية في ظل تراجع أداء الأحزاب التقليدية، مشيرة إلى أنه من المنتظر إحالة النتائج على المحكمة العليا للمصادقة النهائية مع فتح المجال القانوني أمام الأطراف المعنية لتقديم الطعون خلال الآجال المحددة.
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية في توغو فوز حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية) الحاكم الذي يتزعمه الرئيس فور غناسينغبي بحصوله على 1150 مقعدا من أصل 1527 أي ما يعادل حوالي نسبة 75% من إجمالي المقاعد.
وذكرت البيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في توغو أن (التحالف الوطني من أجل التغيير) بقيادة المعارض جان بيير فابر حل في المرتبة الثانية بحصوله على 51 مقعدا يليه (اتحاد قوى التغيير) الذي حصل على 38 مقعدا.
وأوضحت أن تحالف (توغوليون.. هيا نعمل) الذي يقوده وزير تنمية الأقاليم الحالي كوامي غومادو المنشق عن المعارضة سجل حضورا لافتا بحصوله على 24 مقعدا، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت في الاقتراع 55.15%.
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن هذا الفوز الواسع للحزب الحاكم يكرس موقعه كأقوى قوة سياسية في البلاد ويعكس تغيرات ملحوظة في خريطة التحالفات السياسية في ظل تراجع أداء الأحزاب التقليدية، مشيرة إلى أنه من المنتظر إحالة النتائج على المحكمة العليا للمصادقة النهائية مع فتح المجال القانوني أمام الأطراف المعنية لتقديم الطعون خلال الآجال المحددة.
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