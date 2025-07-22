الحزب الحاكم في توغو يكتسح الانتخابات البلدية بحصوله على نسبة 75% من المقاعد

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية في توغو فوز حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية) الحاكم الذي يتزعمه الرئيس فور غناسينغبي بحصوله على 1150 مقعدا من أصل 1527 أي ما يعادل حوالي نسبة 75% من إجمالي المقاعد.وذكرت البيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في توغو أن (التحالف الوطني من أجل التغيير) بقيادة المعارض جان بيير فابر حل في المرتبة الثانية بحصوله على 51 مقعدا يليه (اتحاد قوى التغيير) الذي حصل على 38 مقعدا.وأوضحت أن تحالف (توغوليون.. هيا نعمل) الذي يقوده وزير تنمية الأقاليم الحالي كوامي غومادو المنشق عن المعارضة سجل حضورا لافتا بحصوله على 24 مقعدا، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت في الاقتراع 55.15%.وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن هذا الفوز الواسع للحزب الحاكم يكرس موقعه كأقوى قوة سياسية في البلاد ويعكس تغيرات ملحوظة في خريطة التحالفات السياسية في ظل تراجع أداء الأحزاب التقليدية، مشيرة إلى أنه من المنتظر إحالة النتائج على المحكمة العليا للمصادقة النهائية مع فتح المجال القانوني أمام الأطراف المعنية لتقديم الطعون خلال الآجال المحددة.

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