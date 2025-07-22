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البرتغال تعلن دعمها لمبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

البرتغال تعلن دعمها لمبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

2025-07-22 11:14:47
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعربت البرتغال أمس عن دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، ووصفتها بأنها «الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية» من أجل تسوية ملف الصحراء المغربية.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن ذلك جاء في إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل في العاصمة لشبونة. وأضافت أن البرتغال تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب وتثمن الجهود الجادة ذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف كافة.
وجدد الجانبان تأكيد دعمهما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2756 الذي يكرس دور الأطراف المعنية في التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.

MENAFN22072025000130011022ID1109834856

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