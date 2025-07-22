البرتغال تعلن دعمها لمبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

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البرتغال تعلن دعمها لمبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعربت البرتغال أمس عن دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، ووصفتها بأنها «الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية» من أجل تسوية ملف الصحراء المغربية.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن ذلك جاء في إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل في العاصمة لشبونة. وأضافت أن البرتغال تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب وتثمن الجهود الجادة ذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف كافة.
وجدد الجانبان تأكيد دعمهما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2756 الذي يكرس دور الأطراف المعنية في التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.
أعربت البرتغال أمس عن دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، ووصفتها بأنها «الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية» من أجل تسوية ملف الصحراء المغربية.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن ذلك جاء في إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل في العاصمة لشبونة. وأضافت أن البرتغال تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب وتثمن الجهود الجادة ذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف كافة.
وجدد الجانبان تأكيد دعمهما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2756 الذي يكرس دور الأطراف المعنية في التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.
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