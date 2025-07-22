الانتخابات البلدية في ليبيا.. نذر تأجيل في الأفق

MENAFN - Al-Bayan) تواجه الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في ليبيا نذر التأجيل، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تعليق العملية الانتخابية في 11 بلدية، دون الكشف عن الأسباب.

وقالت المفوضية في بيان، إنها ستقوم باستئناف العملية الانتخابية في تلك البلديات، بمجرد انتهاء الظروف التي أدت إلى تعليقها، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وشمل قرار التعليق تسع بلديات بالمنطقة الشرقية، وهي بنغازي وطبرق وقصر الجدي، وتوكرة، وقمينس، والأبيار، وسلوق، وسرت، وسبها، وبلديتين بالمنطقة الغربية بطرابلس، وهما جنزور ووادي زمزم.

وأعربت أوساط محلية، عن خشيتها أن تشمل عراقيل التنظيم عدداً آخر من البلديات في مختلف مناطق البلاد، وقالت إن الأزمة السياسية انعكست سلبياً على خطة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال لقائه نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني خوري، أهمية استمرار الدعم الدولي للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المفوضية تواصل عملها وفق جدول زمني مدروس، يراعي معايير النزاهة والشفافية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبحث الاجتماع مستجدات المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، التي كان من المقرر أن تشمل 63 بلدية موزعة على مختلف المناطق: 41 في الغرب، 13 في الشرق، وتسع في الجنوب.

وناقش الجانبان الجاهزية الفنية واللوجستية لتنفيذ الانتخابات، إضافة إلى التحديات السياسية والتقنية، خاصة ما يتعلق بتفعيل برامج الدعم الدولي، التي يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشددت خوري على التزام الأمم المتحدة بدعم المفوضية في أداء مهامها، عبر توفير الدعم الفني والاستشاري اللازم لإنجاح الاستحقاق، الذي وصفته بالخطوة المحورية نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز الديمقراطية في ليبيا.

وأكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا، رفضها لأي محاولات لعرقلة الانتخابات البلدية المقبلة، معتبرة أن مثل هذه التحركات، تمثل انتهاكاً للحقوق الديمقراطية لليبيين، في إشارة إلى التزام لندن بدعم المسار الانتخابي في البلاد، مشددة على ضرورة احترام المسار الانتخابي، كجزء من العملية السياسية الشاملة في البلاد.

مراحل تجهيز

والتقى رئيس مجلس المفوضية بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، وأطلعه على مراحل التجهيز للانتخابات البلدية، وجاء ذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

وتناول اللقاء آخر مستجدات العملية الانتخابية، وخاصة سير الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية لعام 2025، حيث استعرض رئيس مجلس المفوضية، التقدم المُحرز في مراحل توزيع بطاقة (ناخب)، والتجهيز ليوم الاقتراع، مؤكداً التزام المفوضية بتنفيذ هذه الاستحقاقات، وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية.

دعم

وجدد السفير أورلاندو، دعم الاتحاد الأوروبي للمفوضية، مثمناً الجهود المبذولة في تعزيز المشاركة السياسية، مؤكداً حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة تقديم الدعم الفني واللوجستي، لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا.

ووفق آخر بيانات المفوضية، جرى توزيع أكثر من 335 ألف بطاقة، حتى 19 يوليو 2025، غير أن المفوضية علقت العملية الانتخابية في 11 بلدية، دون توضيح الأسباب.