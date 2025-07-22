أوكرانيا تفقد أولى مقاتلاتها الفرنسية من نوع ميراج في حادث تحطم

أوكرانيا تفقد أولى مقاتلاتها الفرنسية من نوع ميراج في حادث تحطم
خبرني - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده فقدت الثلاثاء أولى مقاتلاتها الفرنسية من طراز ميراج 2000 في حادث تحطّم تمكّن خلاله الطيّار من القفز من الطائرة بسلام.
وقال زيلينسكي في خطاب بثّه موقع الرئاسة فجر الأربعاء "للأسف، فقدنا إحدى طائراتنا المقاتلة. طائرة فرنسية، فعّالة للغاية، إحدى مقاتلاتنا الميراج"، مؤكدا أنّ "الطيّار تمكّن من القفز، ولم يُسقطها الروس".
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