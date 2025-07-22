زيلينسكي يعوّل على لقاء بوتين وموسكو لا تتوقع معجزات

MENAFN - Al-Bayan) مع ارتفاع منسوب التفاؤل بقرب بدء جولة جديدة من مفاوضات السلام، وتجديد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الدعوة للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قللت موسكو من حجم التوقعات، باستبعادها أن تسفر الجولة المرتقبة عن معجزات.

وجدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عرضه للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والتفاوض من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه وفود من الحكومتين لعقد الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق تلغرام، إن أوكرانيا لم ترغب أبداً في هذه الحرب، ويجب على روسيا أن تنهي الحرب التي بدأتها بنفسها.

لافتاً إلى أن بلاده ستسعى خلال محادثات إسطنبول المقبلة، إلى ضمان إعادة أسرى الحرب الأوكرانيين والأطفال. وكشف زيلينسكي عن أن وزير الدفاع السابق، والسكرتير الحالي لمجلس الأمن، رستم أوميروف، سيرأس وفد كييف في الجولة المقبلة من محادثات السلام.

بدوره، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه يتعين بذل الكثير من الجهود، قبل إجراء مناقشات تفصيلية، بشأن إمكانية عقد اجتماعات رفيعة المستوى، دون أن يحدد موعداً لمحادثات إسطنبول. وأضاف بيسكوف: ليست لدينا أي أسباب لتوقع تحقيق أي اختراقات سحرية أو معجزات، فهذا أمر شبه مستحيل، في ظل الوضع الراهن.

إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، أن محادثات السلام بين الروس والأوكرانيين، تعد خطوة إيجابية، شرط أن تفضي إلى لقاء بين زيلينسكي وبوتين، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال بارو في حديث لإذاعة فرانس إنتر من شرقي أوكرانيا، حيث يقوم بزيارة: من الجيد أن تستمر المحادثات، لكن شرط أن تقود إلى لقاء على مستوى رئيسي البلدين، وهو لقاء يمكن أن يُسفر عن وقف لإطلاق النار، مضيفاً:

لقد مضى الآن 5 أشهر، منذ قبلت أوكرانيا وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوماً، لإتاحة المجال أمام المفاوضات، لأن التفاوض لا يمكن أن يتم تحت القصف، وها نحن ننتظر منذ 5 أشهر، موافقة فلاديمير بوتين على المبدأ نفسه.

وأكد أن العقوبات المفروضة حتى الآن، إلى جانب احتمال فرض عقوبات إضافية من الولايات المتحدة أو أوروبا، يجب أن تدفع فلاديمير بوتين إلى إعادة حساباته، والموافقة على وقف لإطلاق النار.

وأوضح بارو أن باريس مستعدة للذهاب أبعد من ذلك، إذا لم يغيّر بوتين موقفه، مضيفاً: طلبت من فريقي إعداد حزمة جديدة من العقوبات ذات طابع أوروبي، ستكون أشد صرامة.

في الأثناء، قالت روسيا، إنها رصدت تصاعداً في التوتر الدولي، وإنها تراقب التطورات، بعد أن أوردت صحيفتا التايمز وتليغراف البريطانيتان، تقارير عن أن الولايات المتحدة وضعت أسلحة نووية في بريطانيا، لأول مرة منذ عام 2008.

ولدى سؤاله عن هذه التقارير، قال بيسكوف: نرى اتجاهاً نحو تصعيد التوتر، نحو التسلح، بما في ذلك التسلح النووي.. تتابع جهاتنا المعنية التطورات في هذه المنطقة، وتعد التدابير اللازمة لضمان أمننا، على خلفية ما يحدث.

تطورات

ميدانياً، قتل 3 أشخاص وجرح ثلاثة آخرون، أمس، في ضربة بمسيرة أوكرانية، على حافلة للنقل الخاص، في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون، وفق ما أعلن مسؤول معين من موسكو.

وقال الحاكم، إن في ناحية غولوبريستانسكي، شنت مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية المسلحة، هجوماً على حافلة للنقل الخاص، مشيراً إلى مقتل 3 أشخاص، وإصابة 3 مدنيين آخرين بجروح، وهم في حالة الخطر. وأعلن عمدة مدينة كراماتورسك، ألكسندر جونتشارينكو، مقتل طفل جراء هجمات جوية كثيفة، شنتها روسيا على أوكرانيا خلال الليل.

وقال جونتشارينكو، إن الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، لقي حتفه، عندما أصابت قنابل انزلاقية موجهة، مبنى سكنياً في مدينة كراماتورسك، الواقعة في شرقي أوكرانيا.، مشيراً إلى إصابة 5 أشخاص آخرين.

مسيّرات

على صعيد متصل، أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان، أمس، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 33 من أصل 42 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 42 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من منطقة بريمورسكو-أختارسك الروسية، وكذلك من كيب تشودا، وبلدة هفارديسكي بشبه جزيرة القرم. في المقابل، أعلن الجيش الروسي، أن وحدات من مجموعتي الغرب والشرق، التابعتين للقوات الروسية، دمرتا 77 نقطة تحكم للطائرات المسيرة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.