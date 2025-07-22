دليل استثماري.. خبراء يكشفون التوقيت المثالي لشراء وبيع الأسهم

خبرني - يُعد تحديد التوقيت المثالي لشراء وبيع الأسهم حجر الزاوية في الاستثمار الناجح، وهدفاً يسعى إليه كل مستثمر في الأسواق المالية.

في وقت تنتشر في أوساط المتداولين العديد من الأقوال المأثورة والاستراتيجيات التي تهدف إلى فك شفرة تحركات السوق، مثل "اشترِ والدماء تسيل في السوق" بما يعني أن تشتري الأسهم وقت الهبوط وكلمة الدم ترمز للون الأحمر لون الهبوط ، و"الاتجاه هو صديقك" من بين هذه الاستراتيجيات، تبرز مقولة موسمية شهيرة: "بع في مايو واخرج من السوق"، والتي تثير تساؤلاً سنوياً لدى المستثمرين حول مدى فعاليتها.

استطلعنا أراء 6 من خبراء أسواق المال والمحللين الماليين وكذلك 2 من المستثمريين في البورصة من ذوى الخبرة الطويلة في مجال الاستثمار في الأسهم بينهم الدكتور معتصم الشهيدي، والدكتور محمد عبدالرحيم، ماهر جامع الخبراء في أسواق المال لرصد أهم النصائح.

تستند استراتيجية "البيع في مايو والخروج" (Sell in May and Go Away) إلى ملاحظة تاريخية مفادها أن أداء سوق الأسهم يميل إلى التباطؤ خلال فترة الستة أشهر الممتدة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول ، مقارنة بالفترة الأكثر زخماً من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أبريل/نيسان، وعليه، ينصح القول المأثور المستثمرين ببيع ممتلكاتهم من الأسهم في بداية مايو/أيار، والابتعاد عن السوق حتى شهر نوفمبر لإعادة الشراء.

تدعم بعض البيانات التاريخية هذه النظرية ظاهرياً، فمنذ عام 1990، حقق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأمريكي متوسط نمو يقارب 7% في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أبريل/نيسان ، بينما اقتصر النمو على 2% فقط في المتوسط خلال الفترة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول، ولم يقتصر هذا النمط على أسهم الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، بل لوحظ أيضاً في أسواق الأسهم العالمية والآسيوية والأوروبية، وإن بنسب متفاوتة.



وقد تعزز هذا الاعتقاد بسبب ارتباط أشهر الصيف والخريف ببعض الانهيارات التاريخية الكبرى، مثل انهيار أكتوبر/تشرين الأول 1987 وأزمة 2008 المالية العالمية، بالإضافة إلى الكساد الكبير الذي ضرب الأسواق في النصف الثاني من عام 1929.

العوامل المؤثرة في أسعار الأسهم

لفهم توقيت السوق، يجب أولاً إدراك القوى التي تحرك أسعار الأسهم صعوداً وهبوطاً، تتأثر الأسعار بمزيج معقد من العوامل، أبرزها:

العرض والطلب: هو المحرك الأساسي للسوق. عندما يفوق عدد المشترين عدد البائعين، يرتفع السعر، والعكس صحيح.

أساسيات الشركة: تشمل الأداء المالي للشركة، أرباحها، نموها المتوقع، وتوزيعات الأرباح. فالأرباح القوية تدعم سعر السهم.

الأخبار والأحداث الاقتصادية: تؤثر التقارير الاقتصادية (مثل معدلات التضخم والبطالة)، والأحداث السياسية، وأخبار الشركات (كالاندماج والاستحواذ) بشكل مباشر على معنويات المستثمرين وبالتالي على الأسعار.

يشير مصطلح معنويات السوق إلى المزاج العام للمستثمرين، التفاؤل يدفع الأسعار للارتفاع، بينما يؤدي التشاؤم إلى انخفاضها.

إن قرار البيع لا يقل أهمية عن قرار الشراء، فكلاهما يحدد مدى نجاح الاستثمار.

متى تشتري الأسهم؟

يقول الخبراء لا تشترِ سهماً بناءً على السمعة فقط، بل قم بتحليل الوضع المالي للشركة وموقعها التنافسي وتوقعاتها المستقبلية.

النصيحة الأخرى من المستثمرين والخبراء على حدًا سواء ( لا تضع البيض في سلة واحدة فإذا وقعت فسد كل البيض) ، ووفقا للاقتصاديين فإن ذلك يعني لا تضع كل أموالك في سهم واحد بل قم بتوزيع استثماراتك على قطاعات وأصول مختلفة يقلل من المخاطر ما يؤدي إلى تنوع المخاطر وتوزيعها

عندما تكون الأسعار منخفضة لسبب مؤقت يجب عليك الاستفادة من تراجع سعر سهم قوي بسبب أخبار سلبية مؤقتة، مما يتيح فرصة للشراء بسعر مخفض.

متى تبيع الأسهم؟

ووفقا لأراء العديد من المحللين فإذا اشتريت سهماً بهدف الوصول إلى سعر معين، فإن تحقيقه يمثل وقتاً مناسباً للبيع وجني الأرباح.

وينصح الخبراء بضرورة البيع عندما تتغير أساسيات الشركة للأسوأ، قائلين "إذا واجهت الشركة تحديات جوهرية، مثل تراجع حصتها السوقية أو انخفاض أرباحها بشكل مستمر، فقد يكون البيع قراراً حكيماً لتجنب المزيد من الخسائر".

ويتابع الخبراء عندما تجد فرصة استثمارية أفضل ففي بعض الأحيان، قد يكون بيع سهم متوسط الأداء للاستثمار في آخر ذي إمكانات نمو أعلى خياراً استراتيجياً.

على الرغم من الدعم التاريخي، فإن فاعلية هذه الاستراتيجية تتضاءل في الأسواق الحديثة لعدة أسباب:

يتمثل أولها في تكاليف التداول فإن كل عملية بيع وشراء تترتب عليها رسوم وعمولات، مما يقلل من صافي الأرباح. يقول الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، يوجين فاما: "الاستثمار مثل الصابون؛ كلما لمسته أكثر، تقلص حجمه".

ويؤكد الخبراء أنه حتى في الأشهر "الأسوأ"، غالباً ما تحقق الأسواق نمواً إيجابياً، فالخروج من السوق يعني تفويت هذه المكاسب المحتملة، مشيرين إلى أن محاولة الخروج والدخول في التوقيت المثالي هي مهمة شبه مستحيلة، حتى للمحترفين، فالمستثمرون الذين يتبعون استراتيجية "الشراء والاحتفاظ" (Buy and Hold) يحققون تاريخياً عوائد أعلى.