صحة غزة : تسجيل 45 حالة شلل رخو حاد خلال حزيران وتموز

خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، تسجيل 45 حالة شلل رخو حاد خلال شهري حزيران وتموز 2025، في ارتفاع غير مسبوق لمثل هذه الحالات.

وقالت "صحة غزة" إنه مع انعدام القدرة على التشخيص؛ فإن هذه الحالات قد تكون حالات شلل أطفال أو حالات متلازمة غيلان باريه.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة تعود إلى الظروف البيئية والصحية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة وتشمل: تلوث المياه، انهيار خدمات الصرف الصحي، تراكم النفايات، وانتشار الأمراض المعدية، إلى جانب سوء التغذية وضعف المناعة.

ودعت "صحة غزة" المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية، والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف العدوان وإنقاذ النظام الصحي المنهار وتحسين ظروف الحياة.