صحة غزة : تسجيل 45 حالة شلل رخو حاد خلال حزيران وتموز
خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، تسجيل 45 حالة شلل رخو حاد خلال شهري حزيران وتموز 2025، في ارتفاع غير مسبوق لمثل هذه الحالات.
وقالت "صحة غزة" إنه مع انعدام القدرة على التشخيص؛ فإن هذه الحالات قد تكون حالات شلل أطفال أو حالات متلازمة غيلان باريه.
وأشارت إلى أن هذه الزيادة تعود إلى الظروف البيئية والصحية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة وتشمل: تلوث المياه، انهيار خدمات الصرف الصحي، تراكم النفايات، وانتشار الأمراض المعدية، إلى جانب سوء التغذية وضعف المناعة.
ودعت "صحة غزة" المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية، والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف العدوان وإنقاذ النظام الصحي المنهار وتحسين ظروف الحياة.
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