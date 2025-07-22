سموم الأفاعي مضادات حيوية خارقة بفضل الذكاء الاصطناعي

سموم الأفاعي مضادات حيوية خارقة بفضل الذكاء الاصطناعي
ونُشر تقرير البحث هذا في مجلة ((نيتشر كومنيوكيشن))، فباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حلّل علماء من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، نحو 40 مليون ببتيد (سلاسل بروتينية قصيرة)، مستخرجة من سموم حيوانات متنوعة، وتمكنوا من تحديد 386 جزيئاً قادراً على قتل البكتيريا.
وتعمل التقنية عبر ثلاث مراحل: أولاً، يقوم الذكاء الاصطناعي بفحص قواعد بيانات الببتيدات السامة، ثم يختار الجزيئات الأكثر فعالية في اختراق الأغشية البكتيرية، وأخيراً، يقوم العلماء بتركيب الجزيئات المختارة، واختبارها في المختبر.
وأظهرت التجارب المعملية نتائج واعدة، إذ نجح 53 من أصل 58 ببتيداً مركباً في القضاء على سلالات بكتيرية مقاومة، مثل الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية، دون التسبب في ضرر للخلايا البشرية.
وأثبت ببتيد مستخلص من سم العنكبوت نتائج مبهرة على وجه الخصوص، حيث تمكن من تقليل عدد البكتيريا في جروح الفئران بنسبة 99 %، بعد تطبيق واحد فقط.
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