سموم الأفاعي مضادات حيوية خارقة بفضل الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Bayan) حوّل علماء سموم الأفاعي والثعابين والعناكب لمضادات حيوية قوية بوساطة الذكاء الاصطناعي، محققين بذلك إنجازاً علمياً خارقاً، بالتصدي لطفرة في مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التقليدية.

ونُشر تقرير البحث هذا في مجلة ((نيتشر كومنيوكيشن))، فباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حلّل علماء من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، نحو 40 مليون ببتيد (سلاسل بروتينية قصيرة)، مستخرجة من سموم حيوانات متنوعة، وتمكنوا من تحديد 386 جزيئاً قادراً على قتل البكتيريا.



وتعمل التقنية عبر ثلاث مراحل: أولاً، يقوم الذكاء الاصطناعي بفحص قواعد بيانات الببتيدات السامة، ثم يختار الجزيئات الأكثر فعالية في اختراق الأغشية البكتيرية، وأخيراً، يقوم العلماء بتركيب الجزيئات المختارة، واختبارها في المختبر.



وأظهرت التجارب المعملية نتائج واعدة، إذ نجح 53 من أصل 58 ببتيداً مركباً في القضاء على سلالات بكتيرية مقاومة، مثل الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية، دون التسبب في ضرر للخلايا البشرية.

وأثبت ببتيد مستخلص من سم العنكبوت نتائج مبهرة على وجه الخصوص، حيث تمكن من تقليل عدد البكتيريا في جروح الفئران بنسبة 99 %، بعد تطبيق واحد فقط.