اختتام فعالية "كاريوكي بالعربية" في أبوظبي

اختتام فعالية "كاريوكي بالعربية" في أبوظبي
وشهدت الفعالية التي استضافتها جزيرة السعديات، وأقيمت بالتعاون مع منصة ((أنغامي))، مشاركة أكثر من 20 طفلاً تفاعلوا مع ما قدّمته من مضامين ترفيهية، وثقافية ثريّة، حيث أتيحت لهم فرصة إعادة تأدية بعض الأغنيات باللغة العربية الفصحى، كما تعرّف المشاركون إلى أساسيات الموسيقى مثل: السلم الموسيقي، والإيقاعات، والألحان، والآلات، ومقامات الموسيقى العربية الأساسية، والمقامات الفرعية وغيرها.
وخاض الأطفال خلال الفعالية تجربة استثنائية مكّنتهم من الوقوف على المسرح ومواجهة الجمهور بعد القيام ببعض التمارين الضرورية مثل: أداء الأغنيات، والتنفّس، وإحماء الصوت، والتركيز على مخارج الحروف الثابتة، والمتحرّكة، ضمن ثلاث مجموعات حملت كلّ واحدة منها اسم مقام موسيقي (عجم، الحجاز، نهاوند)، كما ضاعفت الفعالية من المتعة لدى الأطفال المشاركين حيث تم إطلاق اسم آلة موسيقية على كلّ طفل مشارك، لتُختتم الفعالية بتسليم الأطفال شهادات مشاركة.
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