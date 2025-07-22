اختتام فعالية "كاريوكي بالعربية" في أبوظبي

MENAFN - Al-Bayan) اختتم مركز أبوظبي للغة العربية مؤخراً فعالية ((كاريوكي بالعربية)) التي أطلقها ضمن مبادرته المخصصة للأطفال والناشئة ((صيفنا بالعربية))، إذ أقيمت يومي 10 و17 يوليو الجاري، واشتملت على أنشطة فنية، ولغوية، جمعت بين جمال الموسيقى، والمعرفة، والإبداع.

وشهدت الفعالية التي استضافتها جزيرة السعديات، وأقيمت بالتعاون مع منصة ((أنغامي))، مشاركة أكثر من 20 طفلاً تفاعلوا مع ما قدّمته من مضامين ترفيهية، وثقافية ثريّة، حيث أتيحت لهم فرصة إعادة تأدية بعض الأغنيات باللغة العربية الفصحى، كما تعرّف المشاركون إلى أساسيات الموسيقى مثل: السلم الموسيقي، والإيقاعات، والألحان، والآلات، ومقامات الموسيقى العربية الأساسية، والمقامات الفرعية وغيرها.

وخاض الأطفال خلال الفعالية تجربة استثنائية مكّنتهم من الوقوف على المسرح ومواجهة الجمهور بعد القيام ببعض التمارين الضرورية مثل: أداء الأغنيات، والتنفّس، وإحماء الصوت، والتركيز على مخارج الحروف الثابتة، والمتحرّكة، ضمن ثلاث مجموعات حملت كلّ واحدة منها اسم مقام موسيقي (عجم، الحجاز، نهاوند)، كما ضاعفت الفعالية من المتعة لدى الأطفال المشاركين حيث تم إطلاق اسم آلة موسيقية على كلّ طفل مشارك، لتُختتم الفعالية بتسليم الأطفال شهادات مشاركة.