"الحساسية" تقينا سرطان الرئة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
"الحساسية" تقينا سرطان الرئة
(MENAFN- Al-Bayan) أكدت دراسة علمية أن بعض أنواع الحساسية، يقلل خطر الإصابة بأحد أخطر أنواع السرطان.
وذلك حسب تقرير ((ميرور))، إذ حلل الباحثون بيانات 10 دراسات لـ 3.8 ملايين مشارك، فوجدوا أن المصابين بالإكزيما والتهاب الأنف التحسسي، أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة، حيث تنخفض لديهم احتمالية الإصابة بنسبة تصل 25%.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الهلال يكتسح المريخ في أول ديربي داخل السودان بعد الحرب
الإيكاو تعتمد المبادرة الإماراتية“السوق العالمي للطيران المستدام” كفعالية سنوية
نادي دبي لسباق الخيل و"فرانس غالو" يبرمان شراكة لتعزيز التعاون المشترك
مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تختتم فعاليات ملتقى شباب المعرفة الرابع
زيلينسكي يعوّل على لقاء بوتين وموسكو لا تتوقع معجزات
بعد تهديد أميركي .. إسرائيل تترقّب ردّ حماس على هدنة غزة