السِّدرةُ الملعونةُ

MENAFN - Al-Bayan) تدور حركة الأيام لتمر السنون، وما زال (سيف) عند شجرة السدر جالساً، ينتظر شبح إنسان لا يجيء! حالة رثّة يعيشها في فريجه، الذي هجره أغلب سُكّانه وأهله، وبدأت قوافل من المقيمين من المهن البسيطة تسكن الدُّور العربية القديمة.. ما زال أفرادها يتوافدون، وما زال (سيف) عند السِّدرة، التي صفعتها السنون بأوراقها الصفراء، تقاوم وحدَها تضاريس التعرية التي غزَت الفريج.. وأمام هذه المواقف، يأتي بعض أهل الفريج السابقون إلى نفس المكان، لجمع إيجارات البيوت القديمة من سُكّانها.. ومن هؤلاء (عيسى) وابنه (راشد)، ذو الأعوام العشرة، وصلا في أحد الأيام إلى بيتهما العربي القديم، حيث ذهب (عيسى) لأخذ الإيجار، بينما وقف ابنه (راشد) بالقرب من السدرة، كي يأكل منها بعضَ ثمار النبق.. وما هي إلا لحظات، حتى وقعت عيناه على رجل أربعيني، كثّ الشعر، رثّ الهيئة، يهذي بكلمات مبهمة، وعبارات متقطعة، مُلصقاً جسده بالسدرة، يشكو لها حاله... تعجّب، تراجع إلى الوراء، خاف، وعاد راكضاً إلى أبيه لاهثاً، وهو يتصبب عرقاً.

سأله أبوه: ما بكَ يا ر اشد؟

- لا شيء يا أبي!

- ولماذا تتصبب عرقاً بكثرة؟ قل!

رد راشد: رأيت رجلاً مجنوناً.. أمصرقع، يهذي ويتمتم بعبارات غامضة!

- ماذا؟! أين هو؟

- هناك تحت شجرة السدرة!

ذهبا معاً، حين اقترب منه (عيسى) بُهتَ!.. هذا (سيف)، يعرفه كل سُكان الفريج.. الله يا زمن! سأله ابنه راشد: أتعرفه يا أبي؟!

- نعم يا ولدي.

وخلال ومضة تاريخية، استرجعها (عيسى)، تذكر ذلك الشاب الوسيم (سيف)، الذي عُرف بوسامته وخُلُقه ومرحه، حيث يحترمه كل سُكّان الفريج، شيباً وشباناً.. كل أم تريد أن يكون زوجاً لابنتها.. ولكن الدنيا لا تبقى على حال واحدة.. جاءت (غبشة) العجوز، ذات العينين الزرقاوين، والبشرة الكالحة، والمِشية المتساقطة لحماً، وابنتها القبيحة (ظبية)، ذات القِصَر الشديد، إلى القرية في يوم خريفي موحش.. لا تُعرف لهما هوية أو معلومة تدل على أصلهما.. بدأتا بجرأة في زيارة البيوت وأهلها من النساء.. وبعد شهور مضت، أصبحتا حديث الفريج.. المرأة الغريبة وبنتها القصيرة!.. أخذتا تزوران أغلب البيوت، ومن ضمنها بيت (سيف) وأمه المشلولة.. وذات يوم، شاهدتا (سيف) وهو يدخل بيته، وهما جالستان عند أمه.. فوقعت عينا العجوز (غبشة) على (سيف)، وتمادت في النظر إليه، وهو ينظر بعيداً وخجلاً منها!.. لكنها بوجهها الصفيق تأكل التمر، وعيناها لا تكفان عن النظر إلى (سيف)! كأنها ترى فيه فريسة ثمينةً، لا يمكن تفويتها..

مرت سنة واحدة.. ليسمع أهل الفريج زغاريد في بيت (سيف)، استغربوا ما يجري.. ركض بعض الأطفال وهم يتناولون حلوى عُمانية، استوقفتهم إحدى النسوة: ما القصة؟.. رد أحدهم: زواج (سيف) من (ظبية) بنت (غبشة).. جثم الذهول على وجهها بعنفٍ، لينتقل الخبر الصاعق في خلايا الفريج، ليذهل الجميع تحت وقعِ الصدمة غير المتوقعة!.. وحسرة صفراء عَلت وجوه بنات وأُمهات الفريج.. مرّ شهران، ليجد أهل الفريج أن حال (سيف) لم تعد جيدة، بل صارت تنحدر من سيء إلى أسوأ.. وفي الشهر الثاني من زواجه، بدأ يهمل هندامه وثيابه.. ويتمتم بكلماتٍ تُشبه الطلاسم.. وتوفيت أمه بعدها بأيامٍ من زواجه.. جاء عمه (عليّ)، الذي يقطن إحدى المدن الساحلية، ليسأل عن حاله ومآله، ليأخذه إلى (المطَوَّع)، الذي قرأ عليه آيات من القرآن الكريم.. استقرت حالته قليلاً، ليفاجئ (المطَوَّع) عمَّه أن (سيف) مصاب بمس شيطاني، وتحت تأثير السحر الأسود!.. وقع الخبر على رأس عمه (عليّ) وقع السيف.. واستمرت هذه الحال لشهورٍ، حتى مات عمه (علي)، وبقي (سيف) وحيداً مع زوجته (ظبية) وأمها (غبشة)، وبعد سنة ماتت (غبشة)، وظل (سيف) بين هذيانه وتخرصاته، هائماً بين أزقة الفريج، لا يعي شيئاً إلا الذهاب يومياً إلى شجرة السدرة، ليجلس تحتها.. ويتمتم بكلمات متقطعة، لا يُفهم منها إلا أنه يخاطبُ أحداً.. ويبحث تحت الشجرة عن شيء مجهول وضعته (غبشة)!