مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تختتم فعاليات ملتقى شباب المعرفة الرابع

MENAFN - Al-Bayan) اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى شباب المعرفة، الذي نظَّمته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب شباب المعرفة، في مسرح جامعة القاهرة، يومي 20 و21 يوليو 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والرواد في المجال.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني الأخير، عدة جلسات وحوارات معمقة، تناولت مجموعة من أبرز الموضوعات، منها: ريادة الأعمال بتحدياتها ومراحل تطورها وازدهارها، وواقع المشروعات الريادية في مصر، والتحديات المالية.

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((يمثِّل ملتقى شباب المعرفة، منصة محورية لتمكين الشباب، وإرساء ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار في المنطقة.

ونؤمن في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بأهمية هذه الحوارات البناءة في تطوير مشهد الأعمال إقليمياً، وتشجيع المشروعات الريادية المبتكرة، وهو ما يأتي ترجمةً للجهود المشتركة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، في سبيل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وترسيخ دور الشباب في المجتمع.

ونتطلَّع إلى تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي من شأنها تحفيز التعاون والحوار الهادف، وتحقيق أهداف المؤسسة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار)).

وأقيمت الجلسة الأولى تحت عنوان ((ريادة الأعمال من البدايات إلى التحديات والتحولات))، بإدارة الدكتور نزار سامي مدير مشروعات الابتكار والنمو الشامل ببرنامج الأمم المتحدة، وشارك في الحوار عدد من رواد الأعمال البارزين، منهم: محمد الشبراوي الفقي مؤسس منصة (Sympl)، ومحمد رجب الرئيس التنفيذي لمنصة ((امتلك العقارية)).

أما الجلسة الثانية، التي أقيمت تحت عنوان ((الاستثمار ورأس المال المخاطر)) فأدارها مصطفى عبد اللطيف الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة (E Youth)، وشارك فيها كل من علي مختار الرئيس التنفيذي لشركة ((بلتون لرأس المال المخاطر))، والدكتور عمرو العوامري من (ARIA) للاستثمار في رأس المال المخاطر، وندى شاهين العضو المنتدب لشركة (GB) للاستثمار في رأس المال المخاطر.

ونظمت الجلسة الثالثة تحت عنوان ((الخدمات غير المالية ودورها في دعم رواد الأعمال))، إذ أدارها الدكتور نزار سامي، وضمت: محمد النجار رئيس قطاع المعاملات غير المصرفية ببنك القاهرة، والدكتورة داليا مصطفى الخبيرة في ريادة الأعمال، والدكتور هاني عياد رئيس جمعية شباب ريادة الأعمال، والدكتورة هبة العشري مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم.

كما استعرضت فعاليات اليوم الثاني نماذج شبابية ملهمة من مصر ودولة الإمارات وسلطنة عمان والمغرب، بينها قصص نجاح أكرم مروان مؤسس منصة (iCareer)، ونادية جمال الدين مؤسسة منصة ((راحة بالي)).

واختتمت فعاليات اليوم الثاني من ((منتدى شباب المعرفة))، بحوار شبابي مفتوح، حول تطلعات الشباب للمستقبل، وبمشاركة الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تلته جلسة تصوير جماعي، وإعلان ختام فعاليات الملتقى.