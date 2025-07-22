المبعوث الأمريكي: نعمل من أجل استقرار لبنان وعلى اللبنانيين التحلي بالأمل

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المبعوث الأمريكي: نعمل من أجل استقرار لبنان وعلى اللبنانيين التحلي بالأمل
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 22 - 7 (كونا) -- أكد سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا توماس براك اليوم الثلاثاء أن واشنطن تعمل من أجل استقرار لبنان داعيا اللبنانيين إلى "التحلي بالأمل".
وقال المبعوث الأميركي في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون في بيروت "إننا نعمل قدما للوصول إلى الاستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل".
وتركزت مباحثات اللقاء على تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.
وعلى صعيد متصل ذكر وزير المالية اللبناني ياسين جابر في تصريح صحفي عقب لقائه بالموفد الأميركي ان مسار الإصلاح المالي خطا خطوات أساسية مع إقرار قانون السرية المصرفية وقرب إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي وتعيين نواب لحاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف.
وأكد أهمية توافر "مناخات استقرار أمني " معتبرا أن الاستقرار "كان ولا يزال العامل الأول والأخير" في تحقيق التقدم الاقتصادي والمالي والوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة.
وأوضح أن مباحثاته مع الموفد الأمريكي خلال زيارته الى لبنان تركزت على المواضيع الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية في إطار خطة الحكومة الإصلاحية لا سيما في مجالات إصلاح القطاع المصرفي وهيكلته.
وأضاف ان المباحثات تطرقت أيضا الى مجالات التطوير في ميادين الرقمنة للقطاعات الحيوية والجمارك مع مقتضيات رؤية صندوق النقد الدولي واستعادة ثقة المجتمع الدولي بما يؤدي الى تحسين تصنيف لبنان المالي لدى المؤسسات الدولية.(النهاية)
ف ز / ف س
وقال المبعوث الأميركي في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون في بيروت "إننا نعمل قدما للوصول إلى الاستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل".
وتركزت مباحثات اللقاء على تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.
وعلى صعيد متصل ذكر وزير المالية اللبناني ياسين جابر في تصريح صحفي عقب لقائه بالموفد الأميركي ان مسار الإصلاح المالي خطا خطوات أساسية مع إقرار قانون السرية المصرفية وقرب إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي وتعيين نواب لحاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف.
وأكد أهمية توافر "مناخات استقرار أمني " معتبرا أن الاستقرار "كان ولا يزال العامل الأول والأخير" في تحقيق التقدم الاقتصادي والمالي والوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة.
وأوضح أن مباحثاته مع الموفد الأمريكي خلال زيارته الى لبنان تركزت على المواضيع الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية في إطار خطة الحكومة الإصلاحية لا سيما في مجالات إصلاح القطاع المصرفي وهيكلته.
وأضاف ان المباحثات تطرقت أيضا الى مجالات التطوير في ميادين الرقمنة للقطاعات الحيوية والجمارك مع مقتضيات رؤية صندوق النقد الدولي واستعادة ثقة المجتمع الدولي بما يؤدي الى تحسين تصنيف لبنان المالي لدى المؤسسات الدولية.(النهاية)
ف ز / ف س
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