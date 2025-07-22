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المبعوث الأمريكي: نعمل من أجل استقرار لبنان وعلى اللبنانيين التحلي بالأمل

المبعوث الأمريكي: نعمل من أجل استقرار لبنان وعلى اللبنانيين التحلي بالأمل

2025-07-22 02:20:42
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 22 - 7 (كونا) -- أكد سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا توماس براك اليوم الثلاثاء أن واشنطن تعمل من أجل استقرار لبنان داعيا اللبنانيين إلى "التحلي بالأمل".
وقال المبعوث الأميركي في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون في بيروت "إننا نعمل قدما للوصول إلى الاستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل".
وتركزت مباحثات اللقاء على تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.
وعلى صعيد متصل ذكر وزير المالية اللبناني ياسين جابر في تصريح صحفي عقب لقائه بالموفد الأميركي ان مسار الإصلاح المالي خطا خطوات أساسية مع إقرار قانون السرية المصرفية وقرب إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي وتعيين نواب لحاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف.
وأكد أهمية توافر "مناخات استقرار أمني " معتبرا أن الاستقرار "كان ولا يزال العامل الأول والأخير" في تحقيق التقدم الاقتصادي والمالي والوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة.
وأوضح أن مباحثاته مع الموفد الأمريكي خلال زيارته الى لبنان تركزت على المواضيع الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية في إطار خطة الحكومة الإصلاحية لا سيما في مجالات إصلاح القطاع المصرفي وهيكلته.
وأضاف ان المباحثات تطرقت أيضا الى مجالات التطوير في ميادين الرقمنة للقطاعات الحيوية والجمارك مع مقتضيات رؤية صندوق النقد الدولي واستعادة ثقة المجتمع الدولي بما يؤدي الى تحسين تصنيف لبنان المالي لدى المؤسسات الدولية.(النهاية)

ف ز / ف س


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