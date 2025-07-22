وزير الخارجية التركي: سنتدخل إذا اتجهت الأطراف الانفصالية في سوريا إلى التقسيم

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وزير الخارجية التركي: سنتدخل إذا اتجهت الأطراف الانفصالية في سوريا إلى التقسيم
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 22 - 7 (كونا) -- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء إن بلاده ستتدخل في حال اتجهت الأطراف الانفصالية في سوريا إلى التقسيم وستعتبر ذلك تهديدا للأمن القومي التركي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فيدان مع نظيرته السلفادورية ألكسندرا هيل بمقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة على هامش زيارتها إلى تركيا.
وخاطب فيدان الأطراف الانفصالية في سوريا قائلا "لا تتعاملوا مع هذا النوع من الفوضى على أنه فرص صغيرة وتكتيكية بالنسبة إليكم".
وقال إن "الاحتلال الاسرائيلي يسعى إلى تعطيل جميع الجهود المبذولة لإرساء السلام والاستقرار والأمن في سوريا".
وأضاف أنه "على مدى الأشهر السبعة الماضية أبدت دول المنطقة وكذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية نهجا بناء لدعم الشعب السوري".
وأوضح فيدان أن "المجتمع الدولي بأسره والجهات الإقليمية الفاعلة تسعى جاهدة لضمان ألا تكون سوريا حاضنة للإرهاب أو مصدرا للهجرة غير النظامية".
وأكد أن تركيا تكافح بلا كلل منذ سنوات لإنهاء جميع الصراعات والحروب في المنطقة وإرساء الاستقرار.
من جانبها قالت هيل إن تركيا دولة قوية وتناضل من أجل تحقيق السلام العالمي عبر الدبلوماسية وتفضل المفاوضات من أجل تحقيق السلام العالمي.
وأضافت "نتعامل مع تركيا بصفتها حليفة وصديقة ونحرص على تعزيز التعاون معها في الدبلوماسية والتعليم وصناعات الدفاع والتكنولوجيا والاستخبارات".
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين أشارت هيل إلى أن أكبر استثمار تم في السلفادور عام 2024 كان مشروع تحديث وإدارة الموانئ بقيمة 6ر1 مليار دولار وقد نفذته شركات تركية.(النهاية)
ا ع س / م خ
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فيدان مع نظيرته السلفادورية ألكسندرا هيل بمقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة على هامش زيارتها إلى تركيا.
وخاطب فيدان الأطراف الانفصالية في سوريا قائلا "لا تتعاملوا مع هذا النوع من الفوضى على أنه فرص صغيرة وتكتيكية بالنسبة إليكم".
وقال إن "الاحتلال الاسرائيلي يسعى إلى تعطيل جميع الجهود المبذولة لإرساء السلام والاستقرار والأمن في سوريا".
وأضاف أنه "على مدى الأشهر السبعة الماضية أبدت دول المنطقة وكذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية نهجا بناء لدعم الشعب السوري".
وأوضح فيدان أن "المجتمع الدولي بأسره والجهات الإقليمية الفاعلة تسعى جاهدة لضمان ألا تكون سوريا حاضنة للإرهاب أو مصدرا للهجرة غير النظامية".
وأكد أن تركيا تكافح بلا كلل منذ سنوات لإنهاء جميع الصراعات والحروب في المنطقة وإرساء الاستقرار.
من جانبها قالت هيل إن تركيا دولة قوية وتناضل من أجل تحقيق السلام العالمي عبر الدبلوماسية وتفضل المفاوضات من أجل تحقيق السلام العالمي.
وأضافت "نتعامل مع تركيا بصفتها حليفة وصديقة ونحرص على تعزيز التعاون معها في الدبلوماسية والتعليم وصناعات الدفاع والتكنولوجيا والاستخبارات".
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين أشارت هيل إلى أن أكبر استثمار تم في السلفادور عام 2024 كان مشروع تحديث وإدارة الموانئ بقيمة 6ر1 مليار دولار وقد نفذته شركات تركية.(النهاية)
ا ع س / م خ
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