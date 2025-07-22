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وزير الخارجية التركي: سنتدخل إذا اتجهت الأطراف الانفصالية في سوريا إلى التقسيم

وزير الخارجية التركي: سنتدخل إذا اتجهت الأطراف الانفصالية في سوريا إلى التقسيم

2025-07-22 02:20:41
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 22 - 7 (كونا) -- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء إن بلاده ستتدخل في حال اتجهت الأطراف الانفصالية في سوريا إلى التقسيم وستعتبر ذلك تهديدا للأمن القومي التركي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فيدان مع نظيرته السلفادورية ألكسندرا هيل بمقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة على هامش زيارتها إلى تركيا.
وخاطب فيدان الأطراف الانفصالية في سوريا قائلا "لا تتعاملوا مع هذا النوع من الفوضى على أنه فرص صغيرة وتكتيكية بالنسبة إليكم".
وقال إن "الاحتلال الاسرائيلي يسعى إلى تعطيل جميع الجهود المبذولة لإرساء السلام والاستقرار والأمن في سوريا".
وأضاف أنه "على مدى الأشهر السبعة الماضية أبدت دول المنطقة وكذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية نهجا بناء لدعم الشعب السوري".
وأوضح فيدان أن "المجتمع الدولي بأسره والجهات الإقليمية الفاعلة تسعى جاهدة لضمان ألا تكون سوريا حاضنة للإرهاب أو مصدرا للهجرة غير النظامية".
وأكد أن تركيا تكافح بلا كلل منذ سنوات لإنهاء جميع الصراعات والحروب في المنطقة وإرساء الاستقرار.
من جانبها قالت هيل إن تركيا دولة قوية وتناضل من أجل تحقيق السلام العالمي عبر الدبلوماسية وتفضل المفاوضات من أجل تحقيق السلام العالمي.
وأضافت "نتعامل مع تركيا بصفتها حليفة وصديقة ونحرص على تعزيز التعاون معها في الدبلوماسية والتعليم وصناعات الدفاع والتكنولوجيا والاستخبارات".
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين أشارت هيل إلى أن أكبر استثمار تم في السلفادور عام 2024 كان مشروع تحديث وإدارة الموانئ بقيمة 6ر1 مليار دولار وقد نفذته شركات تركية.(النهاية)

ا ع س / م خ


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