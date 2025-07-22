  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الصين تعلق تحقيقا لمكافحة الاحتكار ضد شركة (دوبونت) الأمريكية

الصين تعلق تحقيقا لمكافحة الاحتكار ضد شركة (دوبونت) الأمريكية

2025-07-22 02:20:41
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 22 - 7 (كونا) -- أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق في الصين اليوم الثلاثاء تعليق تحقيق بشأن مكافحة الاحتكار ضد شركة (دوبونت) الأمريكية العملاقة للكيماويات فرع الصين في خطوة جديدة لتخفيف التوتر التجاري بين بكين وواشنطن.
وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) أن "الهيئة كانت قد أطلقت تحقيقا ضد الشركة الأمريكية لاشتباهها في انتهاك قانون مكافحة الاحتكار في جمهورية الصين الشعبية منذ الرابع من إبريل الماضي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة على شركاء واشنطن التجاريين في كل العالم".
ويأتي هذا الإعلان وسط جهود حثيثة من قبل الجانبين لتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توصلا إليه بالعاصمة البريطانية لندن في يونيو الماضي.
وفي سياق متصل جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون في مؤتمر صحفي التأكيد على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون وتفعيل دور آلية المشاورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة للتعامل مع قضية الرسوم الجمركية ردا على تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن احتمال تطرق الجولة المقبلة من المحادثات بين البلدين إلى قضايا مثل شراء الصين النفط الروسي والإيراني.
وكان التحقيق الذي بدأ في أبريل الماضي يدرس انتهاكات مزعومة من قبل شركة (دوبونت) الأمريكية العملاقة للكيماويات فرع الصين لقانون مكافحة الاحتكار الصيني.
ويأتي هذا التحقيق وسط توترات تجارية مستمرة بين الصين والولايات المتحدة.(النهاية)

س ل ق / م خ


MENAFN22072025000071011013ID1109833384

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث