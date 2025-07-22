الصين تعلق تحقيقا لمكافحة الاحتكار ضد شركة (دوبونت) الأمريكية

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الصين تعلق تحقيقا لمكافحة الاحتكار ضد شركة (دوبونت) الأمريكية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 22 - 7 (كونا) -- أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق في الصين اليوم الثلاثاء تعليق تحقيق بشأن مكافحة الاحتكار ضد شركة (دوبونت) الأمريكية العملاقة للكيماويات فرع الصين في خطوة جديدة لتخفيف التوتر التجاري بين بكين وواشنطن.
وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) أن "الهيئة كانت قد أطلقت تحقيقا ضد الشركة الأمريكية لاشتباهها في انتهاك قانون مكافحة الاحتكار في جمهورية الصين الشعبية منذ الرابع من إبريل الماضي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة على شركاء واشنطن التجاريين في كل العالم".
ويأتي هذا الإعلان وسط جهود حثيثة من قبل الجانبين لتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توصلا إليه بالعاصمة البريطانية لندن في يونيو الماضي.
وفي سياق متصل جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون في مؤتمر صحفي التأكيد على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون وتفعيل دور آلية المشاورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة للتعامل مع قضية الرسوم الجمركية ردا على تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن احتمال تطرق الجولة المقبلة من المحادثات بين البلدين إلى قضايا مثل شراء الصين النفط الروسي والإيراني.
وكان التحقيق الذي بدأ في أبريل الماضي يدرس انتهاكات مزعومة من قبل شركة (دوبونت) الأمريكية العملاقة للكيماويات فرع الصين لقانون مكافحة الاحتكار الصيني.
ويأتي هذا التحقيق وسط توترات تجارية مستمرة بين الصين والولايات المتحدة.(النهاية)
س ل ق / م خ
وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) أن "الهيئة كانت قد أطلقت تحقيقا ضد الشركة الأمريكية لاشتباهها في انتهاك قانون مكافحة الاحتكار في جمهورية الصين الشعبية منذ الرابع من إبريل الماضي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة على شركاء واشنطن التجاريين في كل العالم".
ويأتي هذا الإعلان وسط جهود حثيثة من قبل الجانبين لتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توصلا إليه بالعاصمة البريطانية لندن في يونيو الماضي.
وفي سياق متصل جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون في مؤتمر صحفي التأكيد على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون وتفعيل دور آلية المشاورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة للتعامل مع قضية الرسوم الجمركية ردا على تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن احتمال تطرق الجولة المقبلة من المحادثات بين البلدين إلى قضايا مثل شراء الصين النفط الروسي والإيراني.
وكان التحقيق الذي بدأ في أبريل الماضي يدرس انتهاكات مزعومة من قبل شركة (دوبونت) الأمريكية العملاقة للكيماويات فرع الصين لقانون مكافحة الاحتكار الصيني.
ويأتي هذا التحقيق وسط توترات تجارية مستمرة بين الصين والولايات المتحدة.(النهاية)
س ل ق / م خ
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