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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصين وكيانات مرتبطة بتوفير الدعم المالي للحوثيين

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصين وكيانات مرتبطة بتوفير الدعم المالي للحوثيين

2025-07-22 02:20:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 22 – 7 (كونا) –- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على شخصين وخمسة كيانات متورطة بتوفير الدعم المالي لميليشيا (الحوثي) في اليمن.
وقالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس في تصريح صحفي إن "المستهدفين في العقوبات قاموا باستيراد منتجات نفطية مكررة في تحايل على العقوبات لدعم الحوثيين في اليمن".
وأضافت بروس أن "تلك الجهات حققت مكاسب شخصية بملايين الدولارات عززت قدرة الحوثيين على تهديد ممرات الشحن الحيوية للتجارة الدولية".
وأكدت إلتزام الولايات المتحدة بعرقلة مصادر الحوثيين غير المشروعة للايرادات من خلال مواصلة الضغط على الميسرين الماليين الذين يغذون نشاطهم.
وأشارت إلى أن عقوبات اليوم تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف مصادر إيرادات الحوثيين وشراء الأسلحة مشددة على عزم واشنطن "مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والحفاظ على حرية الملاحة البحرية أمام تهديدات ميليشيا الحوثي". (النهاية)

أ م م / م ع ح ع


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