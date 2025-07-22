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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصين وكيانات مرتبطة بتوفير الدعم المالي للحوثيين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 22 – 7 (كونا) –- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على شخصين وخمسة كيانات متورطة بتوفير الدعم المالي لميليشيا (الحوثي) في اليمن.
وقالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس في تصريح صحفي إن "المستهدفين في العقوبات قاموا باستيراد منتجات نفطية مكررة في تحايل على العقوبات لدعم الحوثيين في اليمن".
وأضافت بروس أن "تلك الجهات حققت مكاسب شخصية بملايين الدولارات عززت قدرة الحوثيين على تهديد ممرات الشحن الحيوية للتجارة الدولية".
وأكدت إلتزام الولايات المتحدة بعرقلة مصادر الحوثيين غير المشروعة للايرادات من خلال مواصلة الضغط على الميسرين الماليين الذين يغذون نشاطهم.
وأشارت إلى أن عقوبات اليوم تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف مصادر إيرادات الحوثيين وشراء الأسلحة مشددة على عزم واشنطن "مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والحفاظ على حرية الملاحة البحرية أمام تهديدات ميليشيا الحوثي". (النهاية)
أ م م / م ع ح ع
وقالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس في تصريح صحفي إن "المستهدفين في العقوبات قاموا باستيراد منتجات نفطية مكررة في تحايل على العقوبات لدعم الحوثيين في اليمن".
وأضافت بروس أن "تلك الجهات حققت مكاسب شخصية بملايين الدولارات عززت قدرة الحوثيين على تهديد ممرات الشحن الحيوية للتجارة الدولية".
وأكدت إلتزام الولايات المتحدة بعرقلة مصادر الحوثيين غير المشروعة للايرادات من خلال مواصلة الضغط على الميسرين الماليين الذين يغذون نشاطهم.
وأشارت إلى أن عقوبات اليوم تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف مصادر إيرادات الحوثيين وشراء الأسلحة مشددة على عزم واشنطن "مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والحفاظ على حرية الملاحة البحرية أمام تهديدات ميليشيا الحوثي". (النهاية)
أ م م / م ع ح ع
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