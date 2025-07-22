  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رابطة العالم الإسلامي تعزي بنغلاديش في ضحايا تحطم الطائرة

رابطة العالم الإسلامي تعزي بنغلاديش في ضحايا تحطم الطائرة

2025-07-22 02:20:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 7 (كونا) -- أعربت رابطة العالم الإسلامي اليوم الثلاثاء عن خالص العزاء والمواساة لبنغلاديش حكومة وشعبا إثر سقوط طائرة تدريب عسكرية على كلية ومدرسة في العاصمة (دكا) ما أدى إلى سقوط 19 قتيلا.
وأكدت الرابطة في بيان تضامنها الكامل مع بنغلاديش معربة عن تعاطفها مع أسر الضحايا في هذا المصاب الجلل سائلة المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وكانت وسائل إعلام بنغلاديشية أعلنت أمس الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغلاديشي في مبنى كلية (مايلستون) في (أوتارا) بالعاصمة (دكا) إلى 19 قتيلا و164 جريحا أغلبهم طلبة. (النهاية)

ف ن / ح م ف


MENAFN22072025000071011013ID1109833380

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث