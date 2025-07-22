رابطة العالم الإسلامي تعزي بنغلاديش في ضحايا تحطم الطائرة

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رابطة العالم الإسلامي تعزي بنغلاديش في ضحايا تحطم الطائرة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 7 (كونا) -- أعربت رابطة العالم الإسلامي اليوم الثلاثاء عن خالص العزاء والمواساة لبنغلاديش حكومة وشعبا إثر سقوط طائرة تدريب عسكرية على كلية ومدرسة في العاصمة (دكا) ما أدى إلى سقوط 19 قتيلا.
وأكدت الرابطة في بيان تضامنها الكامل مع بنغلاديش معربة عن تعاطفها مع أسر الضحايا في هذا المصاب الجلل سائلة المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وكانت وسائل إعلام بنغلاديشية أعلنت أمس الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغلاديشي في مبنى كلية (مايلستون) في (أوتارا) بالعاصمة (دكا) إلى 19 قتيلا و164 جريحا أغلبهم طلبة. (النهاية)
ف ن / ح م ف
وأكدت الرابطة في بيان تضامنها الكامل مع بنغلاديش معربة عن تعاطفها مع أسر الضحايا في هذا المصاب الجلل سائلة المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وكانت وسائل إعلام بنغلاديشية أعلنت أمس الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغلاديشي في مبنى كلية (مايلستون) في (أوتارا) بالعاصمة (دكا) إلى 19 قتيلا و164 جريحا أغلبهم طلبة. (النهاية)
ف ن / ح م ف
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