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(كوفبك - مصر) و(شل) تتخذان قرار الاستثمار النهائي لتطوير حقل غاز (غرب مينا) بالبحر المتوسط

(كوفبك - مصر) و(شل) تتخذان قرار الاستثمار النهائي لتطوير حقل غاز (غرب مينا) بالبحر المتوسط

2025-07-22 02:20:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 7 (كونا) -- أعلنت شركتا (كوفبك مصر المحدودة) التابعة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) و(شل مصر) اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير اكتشاف الغاز بحقل (غرب مينا) الواقع في منطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر الأبيض المتوسط.
وذكرت (كوفبك) في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن هذا القرار "الإستراتيجي" يعكس مرونة الشركة وقدرتها على الالتزام بالمواعيد النهائية والتنسيق الفعال مع شركائها بما يتماشى مع متطلبات السوق المتنامية.
وأضاف البيان أن شركاء المشروع عملوا خلال الفترة السابقة على تطوير مشروع (غرب مينا) بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مؤكدا أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس التزام الشركاء بتعزيز قيمة المشروع وكذلك إمدادات الغاز المحلية في مصر.
وأوضح أنه تم تحقيق هذا التقدم بفضل استراتيجية تعاقد مبتكرة مع أحد المقاولين الرائدين في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء والتركيب والتشغيل.
وفي هذا الإطار أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية عيسى المراغي أن "كوفبك تقوم بدور محوري في تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج النفط والغاز حول العالم".
وأشار إلى أن شراكة (كوفبك) مع (شل مصر) تؤكد التزامها بالتعاون في مجال الطاقة والاستثمارات الاستراتيجية في جميع أنحاء المنطقة.
وتعد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية إذ تقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت. (النهاية)

أ س م / م ع ح ع


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