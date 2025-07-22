(كوفبك - مصر) و(شل) تتخذان قرار الاستثمار النهائي لتطوير حقل غاز (غرب مينا) بالبحر المتوسط

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(كوفبك - مصر) و(شل) تتخذان قرار الاستثمار النهائي لتطوير حقل غاز (غرب مينا) بالبحر المتوسط
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 7 (كونا) -- أعلنت شركتا (كوفبك مصر المحدودة) التابعة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) و(شل مصر) اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير اكتشاف الغاز بحقل (غرب مينا) الواقع في منطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر الأبيض المتوسط.
وذكرت (كوفبك) في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن هذا القرار "الإستراتيجي" يعكس مرونة الشركة وقدرتها على الالتزام بالمواعيد النهائية والتنسيق الفعال مع شركائها بما يتماشى مع متطلبات السوق المتنامية.
وأضاف البيان أن شركاء المشروع عملوا خلال الفترة السابقة على تطوير مشروع (غرب مينا) بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مؤكدا أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس التزام الشركاء بتعزيز قيمة المشروع وكذلك إمدادات الغاز المحلية في مصر.
وأوضح أنه تم تحقيق هذا التقدم بفضل استراتيجية تعاقد مبتكرة مع أحد المقاولين الرائدين في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء والتركيب والتشغيل.
وفي هذا الإطار أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية عيسى المراغي أن "كوفبك تقوم بدور محوري في تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج النفط والغاز حول العالم".
وأشار إلى أن شراكة (كوفبك) مع (شل مصر) تؤكد التزامها بالتعاون في مجال الطاقة والاستثمارات الاستراتيجية في جميع أنحاء المنطقة.
وتعد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية إذ تقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت. (النهاية)
أ س م / م ع ح ع
وذكرت (كوفبك) في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن هذا القرار "الإستراتيجي" يعكس مرونة الشركة وقدرتها على الالتزام بالمواعيد النهائية والتنسيق الفعال مع شركائها بما يتماشى مع متطلبات السوق المتنامية.
وأضاف البيان أن شركاء المشروع عملوا خلال الفترة السابقة على تطوير مشروع (غرب مينا) بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مؤكدا أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس التزام الشركاء بتعزيز قيمة المشروع وكذلك إمدادات الغاز المحلية في مصر.
وأوضح أنه تم تحقيق هذا التقدم بفضل استراتيجية تعاقد مبتكرة مع أحد المقاولين الرائدين في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء والتركيب والتشغيل.
وفي هذا الإطار أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية عيسى المراغي أن "كوفبك تقوم بدور محوري في تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج النفط والغاز حول العالم".
وأشار إلى أن شراكة (كوفبك) مع (شل مصر) تؤكد التزامها بالتعاون في مجال الطاقة والاستثمارات الاستراتيجية في جميع أنحاء المنطقة.
وتعد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية إذ تقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت. (النهاية)
أ س م / م ع ح ع
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