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(الإليزيه): الرئيس الفرنسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني الخميس المقبل

(الإليزيه): الرئيس الفرنسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني الخميس المقبل

2025-07-22 02:20:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 22 - 7 (كونا) -– أعلن قصر الرئاسة الفرنسي (الإليزيه) أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل يوم الخميس المقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه منصبه وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء أن الزيارة تأتي في إطار تأكيد عمق علاقات الصداقة بين فرنسا ولبنان وتجديد دعم باريس المستمر للبنان في مختلف المجالات.
وأضاف البيان أن المحادثات بين الجانبين ستتناول بشكل خاص قضايا الأمن والاستقرار في لبنان إلى جانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة سيادة البلاد وازدهارها.
وأشار إلى أن الجانبين سيبحثان أيضا ضرورة الالتزام الكامل بايقاف إطلاق النار بما يشمل الانسحاب التام لقوات الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن سبل دعم الجيش اللبناني وتعزيز التعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي تواصل فرنسا الإسهام فيها بفعالية.
كما سيتطرق اللقاء إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تداعيات الحرب في إيران وغزة والتطورات الأخيرة في سوريا.
وشدد البيان على أن الجانبين سيؤكدان ضرورة الايقاف الفوري والكامل للأعمال العدائية في المنطقة وأهمية حماية المدنيين إلى جانب التأكيد على الحاجة العاجلة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ومن دون عوائق إلى قطاع غزة. (النهاية)

م ع / م ع ح ع


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