(الإليزيه): الرئيس الفرنسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني الخميس المقبل

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(الإليزيه): الرئيس الفرنسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني الخميس المقبل
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 22 - 7 (كونا) -– أعلن قصر الرئاسة الفرنسي (الإليزيه) أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل يوم الخميس المقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه منصبه وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء أن الزيارة تأتي في إطار تأكيد عمق علاقات الصداقة بين فرنسا ولبنان وتجديد دعم باريس المستمر للبنان في مختلف المجالات.
وأضاف البيان أن المحادثات بين الجانبين ستتناول بشكل خاص قضايا الأمن والاستقرار في لبنان إلى جانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة سيادة البلاد وازدهارها.
وأشار إلى أن الجانبين سيبحثان أيضا ضرورة الالتزام الكامل بايقاف إطلاق النار بما يشمل الانسحاب التام لقوات الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن سبل دعم الجيش اللبناني وتعزيز التعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي تواصل فرنسا الإسهام فيها بفعالية.
كما سيتطرق اللقاء إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تداعيات الحرب في إيران وغزة والتطورات الأخيرة في سوريا.
وشدد البيان على أن الجانبين سيؤكدان ضرورة الايقاف الفوري والكامل للأعمال العدائية في المنطقة وأهمية حماية المدنيين إلى جانب التأكيد على الحاجة العاجلة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ومن دون عوائق إلى قطاع غزة. (النهاية)
م ع / م ع ح ع
وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء أن الزيارة تأتي في إطار تأكيد عمق علاقات الصداقة بين فرنسا ولبنان وتجديد دعم باريس المستمر للبنان في مختلف المجالات.
وأضاف البيان أن المحادثات بين الجانبين ستتناول بشكل خاص قضايا الأمن والاستقرار في لبنان إلى جانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة سيادة البلاد وازدهارها.
وأشار إلى أن الجانبين سيبحثان أيضا ضرورة الالتزام الكامل بايقاف إطلاق النار بما يشمل الانسحاب التام لقوات الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن سبل دعم الجيش اللبناني وتعزيز التعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي تواصل فرنسا الإسهام فيها بفعالية.
كما سيتطرق اللقاء إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تداعيات الحرب في إيران وغزة والتطورات الأخيرة في سوريا.
وشدد البيان على أن الجانبين سيؤكدان ضرورة الايقاف الفوري والكامل للأعمال العدائية في المنطقة وأهمية حماية المدنيين إلى جانب التأكيد على الحاجة العاجلة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ومن دون عوائق إلى قطاع غزة. (النهاية)
م ع / م ع ح ع
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