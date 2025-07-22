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أمين الأمم المتحدة: عصر الطاقة النظيفة يغذي عالمنا بالفرص الاقتصادية وبفوائد للبشرية

أمين الأمم المتحدة: عصر الطاقة النظيفة يغذي عالمنا بالفرص الاقتصادية وبفوائد للبشرية

2025-07-22 02:20:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 7 (كونا) -- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء إننا نعيش الآن في عصر الطاقة النظيفة الوفيرة التي تغذي عالمنا بالفرص الاقتصادية وبفوائد جمة للبشرية مشيرا إلى أن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار".
جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريش تحت عنوان "الفرصة سانحة للتعجيل بعصر الطاقة النظيفة" في مقر الأمم المتحدة حيث قدم عرضا مدعوما بالأدلة لضرورة التحول العادل من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.
وأضاف غوتيريش أن "مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد مجرد وعد بل هو حقيقة واقعة" مشددا على أنه "ليس بإمكان أي حكومة أو صناعة أو مصلحة خاصة أن توقفه".
ولفت إلى أن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار على الطاقة النظيفة أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70 بالمئة تقريبا في عشر سنوات.
واستشهد الأمين العام ببيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي تظهر أن أكثر من 90 بالمئة من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بدائل الوقود الأحفوري الجديدة.
وأعلن غوتيريش عن إصدار تقرير خاص بدعم من وكالات الأمم المتحدة وشركائها والذي يبين مدى التقدم الذي أحرز خلال العقد الذي انقضى ويسلط الضوء على الفوائد الهائلة والإجراءات اللازمة لتسريع عملية الانتقال العادل للطاقة عالميا.
وأوضح أن جل القدرات الإنتاجية الجديدة للطاقة التي تم بناؤها العام الماضي جاءت من مصادر الطاقة المتجددة مضيفا أن جميع القارات أضافت قدرات طاقة متجددة أكثر مما أضافته من الوقود الأحفوري.
وعزا الأمين العام ذلك إلى ثلاثة أسباب أولها اقتصادات السوق حيث إن الطاقة المتجددة مجدية اقتصاديا مؤكدا أن النمو الاقتصادي لم يعد مرتبطا بارتفاع الانبعاثات.
وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في أن مصادر الطاقة المتجددة وجدت لتبقى لأنها أساس أمن الطاقة والسيادة منبها إلى أن "أكبر تهديد لأمن الطاقة اليوم هو الوقود الأحفوري".
ولفت إلى أن السبب الثالث يتمثل في سهولة الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة قائلا إنه يمكن نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل أسرع وأرخص وأكثر مرونة من الوقود الأحفوري.
وجدد غوتيريش التأكيد على أن التحول في مجال الطاقة لا سبيل إلى وقفه محذرا من أن أزمة المناخ تزهق الأرواح وتقضي على سبل العيش.
وشدد في هذا الصدد على أن الخطط الوطنية الجديدة للمناخ والمقرر صدورها في غضون أشهر يجب أن تضفي الوضوح واليقين على التحول في مجال الطاقة كما يجب على دول مجموعة ال20 التي تنتج 80 بالمئة من الانبعاثات العالمية أن تقود الطريق.
ودعا غوتيريش إلى بناء "أنظمة طاقة للقرن الحادي والعشرين" بما في ذلك من خلال الاستثمار في شبكات حديثة ومرنة ورقمية وشبكات تخزين الطاقة وشحنها.
وأضاف أن هناك فرصة سانحة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مستدام من خلال الطاقة المتجددة مشددا على أن عصر الطاقة النظيفة "يجب أن يوفر الإنصاف والكرامة والفرص للجميع".
واختتم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بالقول "لدينا الأدوات اللازمة لدفع عجلة المستقبل لصالح البشرية ودعونا نحقق أقصى استفادة منها وهذه فرصتنا التي يتعين ألا نفوتها". (النهاية)

ع س ت / م م ج


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