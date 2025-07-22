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شراكة بين الطرق والبلديات لتنفيذ المشاريع التنموية
(MENAFN- Al Watan) أكدت الهيئة العامة للطرق متانة شراكتها الإستراتيجية مع وزارة البلديات والإسكان، مشيرة إلى أهمية التكامل بين الجهتين في تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الحضرية في مختلف مناطق المملكة، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة تمثل أحد النماذج الناجحة للتكامل بين الجهات الحكومية، نحو توفير شبكة طرق مستدامة، وبنية تحتية متقدمة تواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة أن هذا التعاون يعكس إسهامها في توحيد الجهود الميدانية وتكامل الأدوار مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير شبكة طرق مترابطة داخل وخارج النطاق العمراني، ترتكز على تحسين الجودة، ورفع مستويات السلامة، وتعزيز كفاءة الربط بين المدن والمراكز والمرافق الحيوية.
كما أكدت الهيئة أن من أهم المخرجات التي تمت نتيجة الشراكة الفاعلة مع وزارة البلديات والإسكان التعاون في إعداد كود الطرق السعودي الذي أطلقته الهيئة منتصف العام الماضي، بهدف توحيد كافة معايير شبكة الطرق داخل وخارج النطاق العمراني، إضافة لدعم الأبحاث والابتكارات لرفع جودة وسلامة الطرق، إضافة لاستكمال نقل اختصاص الطرق داخل وخارج النطاق العمراني بين منظومة النقل ومنظومة البلديات.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه من خلال توحيد كافة المعايير والسياسات المتعلقة بالطرق، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات قطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضحت الهيئة أن هذا التعاون يعكس إسهامها في توحيد الجهود الميدانية وتكامل الأدوار مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير شبكة طرق مترابطة داخل وخارج النطاق العمراني، ترتكز على تحسين الجودة، ورفع مستويات السلامة، وتعزيز كفاءة الربط بين المدن والمراكز والمرافق الحيوية.
كما أكدت الهيئة أن من أهم المخرجات التي تمت نتيجة الشراكة الفاعلة مع وزارة البلديات والإسكان التعاون في إعداد كود الطرق السعودي الذي أطلقته الهيئة منتصف العام الماضي، بهدف توحيد كافة معايير شبكة الطرق داخل وخارج النطاق العمراني، إضافة لدعم الأبحاث والابتكارات لرفع جودة وسلامة الطرق، إضافة لاستكمال نقل اختصاص الطرق داخل وخارج النطاق العمراني بين منظومة النقل ومنظومة البلديات.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه من خلال توحيد كافة المعايير والسياسات المتعلقة بالطرق، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات قطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
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