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شراكة بين الطرق والبلديات لتنفيذ المشاريع التنموية

شراكة بين الطرق والبلديات لتنفيذ المشاريع التنموية

2025-07-22 02:19:30
(MENAFN- Al Watan) أكدت الهيئة العامة للطرق متانة شراكتها الإستراتيجية مع وزارة البلديات والإسكان، مشيرة إلى أهمية التكامل بين الجهتين في تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الحضرية في مختلف مناطق المملكة، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة تمثل أحد النماذج الناجحة للتكامل بين الجهات الحكومية، نحو توفير شبكة طرق مستدامة، وبنية تحتية متقدمة تواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة أن هذا التعاون يعكس إسهامها في توحيد الجهود الميدانية وتكامل الأدوار مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير شبكة طرق مترابطة داخل وخارج النطاق العمراني، ترتكز على تحسين الجودة، ورفع مستويات السلامة، وتعزيز كفاءة الربط بين المدن والمراكز والمرافق الحيوية.
كما أكدت الهيئة أن من أهم المخرجات التي تمت نتيجة الشراكة الفاعلة مع وزارة البلديات والإسكان التعاون في إعداد كود الطرق السعودي الذي أطلقته الهيئة منتصف العام الماضي، بهدف توحيد كافة معايير شبكة الطرق داخل وخارج النطاق العمراني، إضافة لدعم الأبحاث والابتكارات لرفع جودة وسلامة الطرق، إضافة لاستكمال نقل اختصاص الطرق داخل وخارج النطاق العمراني بين منظومة النقل ومنظومة البلديات.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه من خلال توحيد كافة المعايير والسياسات المتعلقة بالطرق، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات قطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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