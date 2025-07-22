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معركة ساخنة لخطف مهاجم ضمك

معركة ساخنة لخطف مهاجم ضمك

2025-07-22 02:15:54
(MENAFN- Al Watan) أفادت مصادر عن وجود محاولات من عدة أندية للتعاقد مع مهاجم ضمك، الكاميروني جورج كيفن نكودو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، الذي تألق مع فارس الجنوب في الموسم الماضي، إذ أحرز 13 هدفا بدوري روشن السعودي للمحترفين، وأسهم بشكل كبير في ضمان بقاء فريقه في دوري المحترفين حتى الأسابيع الأخيرة من المسابقة.
ولفت النجم الكاميروني الأنظار بقوة، خاصة بعد تسجيله ثنائية الانتصار أمام الاتحاد، ليصبح هدفا لأندية كبرى، في مقدمتها الشباب والاتفاق.
وأضافت المصادر أن الأيام الماضية شهدت تحركات رسمية من الطرفين، في محاولة لضم اللاعب، في وقت لم تحسم فيه إدارة ضمك بعد موقفها النهائي، سواء بالإبقاء على نكودو أو دراسة العروض المقدمة.

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