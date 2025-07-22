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معركة ساخنة لخطف مهاجم ضمك
(MENAFN- Al Watan) أفادت مصادر عن وجود محاولات من عدة أندية للتعاقد مع مهاجم ضمك، الكاميروني جورج كيفن نكودو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، الذي تألق مع فارس الجنوب في الموسم الماضي، إذ أحرز 13 هدفا بدوري روشن السعودي للمحترفين، وأسهم بشكل كبير في ضمان بقاء فريقه في دوري المحترفين حتى الأسابيع الأخيرة من المسابقة.
ولفت النجم الكاميروني الأنظار بقوة، خاصة بعد تسجيله ثنائية الانتصار أمام الاتحاد، ليصبح هدفا لأندية كبرى، في مقدمتها الشباب والاتفاق.
وأضافت المصادر أن الأيام الماضية شهدت تحركات رسمية من الطرفين، في محاولة لضم اللاعب، في وقت لم تحسم فيه إدارة ضمك بعد موقفها النهائي، سواء بالإبقاء على نكودو أو دراسة العروض المقدمة.
ولفت النجم الكاميروني الأنظار بقوة، خاصة بعد تسجيله ثنائية الانتصار أمام الاتحاد، ليصبح هدفا لأندية كبرى، في مقدمتها الشباب والاتفاق.
وأضافت المصادر أن الأيام الماضية شهدت تحركات رسمية من الطرفين، في محاولة لضم اللاعب، في وقت لم تحسم فيه إدارة ضمك بعد موقفها النهائي، سواء بالإبقاء على نكودو أو دراسة العروض المقدمة.
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