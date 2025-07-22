تم اختيار شركة Corpay Cross-Border لتكون الشريك الرسمي لـ FX لبطولة FIM World Supercross

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة *.Corpay, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CPAY) وهي شركة عالمية رائدة في مجال مدفوعات الشركات، أن تعلن أن أعمال Corpay عبر الحدود قد دخلت في اتفاقية مع بطولة FIM World Supercross، البطولة الأولى لسباقات Supercross الدولية، لتصبح شريكها الرسمي في العملات الأجنبية (FX).

من خلال هذه الشراكة، ستتمكن World Supercross من الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها Corpay Cross Border للمساعدة في التخفيف من التعرض لتقلبات أسعار الصرف الأجنبي من احتياجات أعمالها اليومية. بالإضافة إلى ذلك، ستمكنهم منصة Corpay Cross-Border الحائزة على جوائز من إدارة مدفوعاتهم العالمية من نقطة وصول واحدة.

قال Brad Loder، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة Corpay Cross-Border Solutions: "تعد بطولة العالم للدراجات النارية Supercross التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية سلسلة عالمية تركز على جلب أفضل متسابقي السوبر كروس في العالم إلى المدن والملاعب في جميع أنحاء العالم، ويشرفنا أن يتم اختيارنا كشريك FX الرسمي لهم". "أنا واثق من أن World Supercross ستستفيد من الوصول إلى حلولنا الشاملة لإدارة مخاطر العملات الأجنبية والمدفوعات عبر الحدود، إلى جانب خبرتنا المكتسبة في عالم الرياضة".

وقال Mike Papadimitriou، المدير المالي في Bia Sports Group: "بعد أن عملت مع شركة Corpay لسنوات عديدة في السابق، كنت سعيدًا جدًا بضمهم إلى عائلة World Supercross". "تجلب Corpay مستوى من الثقة والتكنولوجيا والكفاءة للمدفوعات عبر الحدود التي تتوافق تمامًا مع طموحات بطولتنا العالمية".

بشكل فريد، ستشكل هذه الشراكة جزءًا من مشاركة أوسع بين Corpay وBia Sports Group، حيث سيسعى الطرفان إلى الحصول على فرص وكفاءات متبادلة عبر المحفظة المتوسعة لشركات Bia Sports Group.

حول Corpay

.Corpay, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CPAY) هي إحدى شركات مدفوعات الشركات العالمية المدرجة على مؤشر S&P500 والتي تساعد الشركات والمستهلكين على دفع النفقات بطريقة بسيطة وخاضعة للرقابة. تساعد مجموعة حلول الدفع الحديثة التي تقدمها Corpay عملائها على إدارة النفقات المتعلقة بالمركبات بشكل أفضل (مثل التزود بالوقود ومواقف السيارات)، ونفقات السفر (مثل حجوزات الفنادق) والذمم الدائنة (مثل الدفع للبائعين). يؤدي هذا إلى توفير الوقت لعملائنا وتقليل الإنفاق في النهاية. يشير مصطلح Corpay Cross-Border إلى مجموعة من الكيانات القانونية التي تملكها وتشغلها شركة .Corpay, Inc

Corpay – المدفوعات أصبحت سهلة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .

حول FIM World Supercross

بطولة FIM World Supercross هي مسابقة عالمية تنظمها شركة SX Global، الشركة الرائدة في مجال التسويق الرياضي والترفيه. تم تنظيم البطولة، التي أقرها الاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM)، والترويج لها حصريًا من قبل SX Global منذ عام 2022. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة worldsupercrosschampionship .

*تشير "Corpay" في هذه الوثيقة في المقام الأول إلى القسم عبر الحدود في Corpay, Inc. ‏ وتتوفر قائمة كاملة بالشركات التي تشكل جزءًا من Corpay Cross-Border هنا: lang="AR-EG">.

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