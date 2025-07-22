تم اختيار شركة Corpay Cross-Border لتكون الشريك الرسمي لـ FX لبطولة FIM World Supercross
من خلال هذه الشراكة، ستتمكن World Supercross من الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها Corpay Cross Border للمساعدة في التخفيف من التعرض لتقلبات أسعار الصرف الأجنبي من احتياجات أعمالها اليومية. بالإضافة إلى ذلك، ستمكنهم منصة Corpay Cross-Border الحائزة على جوائز من إدارة مدفوعاتهم العالمية من نقطة وصول واحدة.
قال Brad Loder، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة Corpay Cross-Border Solutions: "تعد بطولة العالم للدراجات النارية Supercross التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية سلسلة عالمية تركز على جلب أفضل متسابقي السوبر كروس في العالم إلى المدن والملاعب في جميع أنحاء العالم، ويشرفنا أن يتم اختيارنا كشريك FX الرسمي لهم". "أنا واثق من أن World Supercross ستستفيد من الوصول إلى حلولنا الشاملة لإدارة مخاطر العملات الأجنبية والمدفوعات عبر الحدود، إلى جانب خبرتنا المكتسبة في عالم الرياضة".
وقال Mike Papadimitriou، المدير المالي في Bia Sports Group: "بعد أن عملت مع شركة Corpay لسنوات عديدة في السابق، كنت سعيدًا جدًا بضمهم إلى عائلة World Supercross". "تجلب Corpay مستوى من الثقة والتكنولوجيا والكفاءة للمدفوعات عبر الحدود التي تتوافق تمامًا مع طموحات بطولتنا العالمية".
بشكل فريد، ستشكل هذه الشراكة جزءًا من مشاركة أوسع بين Corpay وBia Sports Group، حيث سيسعى الطرفان إلى الحصول على فرص وكفاءات متبادلة عبر المحفظة المتوسعة لشركات Bia Sports Group.
حول Corpay
.Corpay, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CPAY) هي إحدى شركات مدفوعات الشركات العالمية المدرجة على مؤشر S&P500 والتي تساعد الشركات والمستهلكين على دفع النفقات بطريقة بسيطة وخاضعة للرقابة. تساعد مجموعة حلول الدفع الحديثة التي تقدمها Corpay عملائها على إدارة النفقات المتعلقة بالمركبات بشكل أفضل (مثل التزود بالوقود ومواقف السيارات)، ونفقات السفر (مثل حجوزات الفنادق) والذمم الدائنة (مثل الدفع للبائعين). يؤدي هذا إلى توفير الوقت لعملائنا وتقليل الإنفاق في النهاية. يشير مصطلح Corpay Cross-Border إلى مجموعة من الكيانات القانونية التي تملكها وتشغلها شركة .Corpay, Inc
Corpay – المدفوعات أصبحت سهلة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .
حول FIM World Supercross
بطولة FIM World Supercross هي مسابقة عالمية تنظمها شركة SX Global، الشركة الرائدة في مجال التسويق الرياضي والترفيه. تم تنظيم البطولة، التي أقرها الاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM)، والترويج لها حصريًا من قبل SX Global منذ عام 2022. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة worldsupercrosschampionship .
*تشير "Corpay" في هذه الوثيقة في المقام الأول إلى القسم عبر الحدود في Corpay, Inc. وتتوفر قائمة كاملة بالشركات التي تشكل جزءًا من Corpay Cross-Border هنا: lang="AR-EG">.
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