SS&C Technologies تستحوذ على Calastone
يقع المقر الرئيسي لشركة Calastone في لندن، وهي تدير أكبر شبكة صناديق استثمارية عالمية، حيث تربط أكثر من 4,500 من أبرز المؤسسات المالية حول العالم في 57 سوقًا. من المتوقع إتمام عملية الاستحواذ في الربع الرابع من عام 2025، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية. تتوقع SS&C أن تُحدِّث عملية الاستحواذ تأثيرًا إيجابيًا على أرباحها خلال 12 شهرًا من إتمام الصفقة، وتخطط لتمويلها من خلال مزيج من الديون والسيولة المتاحة. ويتوقَّع انضمام أكثر من 250 موظفًا من فريق Calastone، المنتشرين في لندن، لوكسمبورغ، هونغ كونغ، تايبيه، سنغافورة، نيويورك، وسيدني، إلى قسم SS&C Global Investor & Distribution Solutions، حيث سيرفعون تقاريرهم إلى المدير العام Nick Wright.
وصرَّح Bill Stone، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة SS&C Technologies قائلاً: "يسرُّنا الترحيب بـ Julien وفريق Calastone وعملائهم الكرام ضمن عائلة SS&C". بتضافر جهودنا معًا، سنعمل على بناء نظام عالمي للصناديق الاستثمارية أكثر اتصالاً وأتمتةً وذكاءً، مما يسهم في تقليل التعقيد، وتحسين تجربة العملاء، والمساهمة في تشكيل مستقبل التوزيع وعمليات الاستثمار".
تعزِّز عملية الاستحواذ على Calastone التزام SS&C بتحويل عمليات الاستثمار وتدعم خططها المستمرة للتوسع الجغرافي، حيث تكمل شبكة Calastone العالمية وحلولها التكنولوجية مكانة SS&C الرائدة في مجالات إدارة الصناديق، وخدمات وكيل التحويل، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة الذكية. من خلال دمج القدرات والخبرات، ستقدِّم الشركتان منصَّة تشغيل موحَّدة وفورية تهدف إلى خفض التكاليف، وتقليل التعقيد، والحد من المخاطر التشغيلية عبر النظام العالمي للصناديق، إلى جانب تشكيل قنوات التوزيع. سيسهم هذا التوافق الاستراتيجي في تعزيز آلية التوزيع، وتطوير خدمات المستثمرين، وتوسيع القدرات التشغيلية، مما يمكِّن مديري الأصول والثروات من الابتكار، وتنويع المنتجات، وتقديم نتائج أفضل للمستثمرين حول العالم.
صرَّح Julien Hammerson، الرئيس التنفيذي لشركة Calastone: "يسعدنا أن نتحد مع SS&C في مهمتنا المشتركة لبناء أكثر الأنظمة تكاملاً وذكاءً وترابطًا في مجال إدارة الثروات والأصول". "سيمنحنا الانتشار العالمي لشركة SS&C وخبرتها العميقة في خدمات الصناديق والتكنولوجيا، القدرة على تسريع وتيرة الابتكار وتقديم قدرات رقمية جديدة إلى السوق. نتطلع إلى العمل معاً لتقديم خدمات متطورة لمديري الأصول والثروات، ودفع عجلة النمو".
قال Fernando Chueca، المدير العام في فريق الاستشارات الاستثمارية لشركة Carlyle Europe Technology Partners: "نشعر بالسعادة من تقديم الدعم لـ Calastone خلال هذه المرحلة المتطورة التي شهدت نموًا كبيرًا للأعمال. تمثل شبكتها التكنولوجية الراسخة عرضًا مميزًا قائمًا على الأتمتة، ونؤمن بأن الشركة في موقع قوي لتعزيز مكانتها في السوق ومواصلة زخمها التجاري. نحن واثقون من أن SS&C هو الشريك الأنسب لمواصلة نجاح Calastone، ونتطلع إلى رؤية الشركة تواصل ازدهارها في مرحلتها المقبلة".
حصلت شركة SS&C على الاستشارات القانونية من Davis Polk & Wardwell LLP. فيما تولت Barclays دور المستشار المالي الحصري لشركة Calastone، بينما قدَّمت شركتا Linklaters وMishcon De Reya الاستشارات القانونية لـ Calastone فيما يتعلق بهذه الصفقة.
نبذة عن Calastone
تُعدُّ Calastone أكبر شبكة صناديق استثمارية عالمية، حيث تربط بين أبرز المؤسسات المالية حول العالم.
وتتمثل مهمتها في تقليل التعقيد والمخاطر والتكاليف، لتمكين القطاع من تقديم قيمة أكبر للمستثمرين. يستفيد من خدمات Calastone أكثر من 4,500 عميل في 57 دولة وإقليمًا، حيث تتم معالجة ما يزيد عن 250 مليار جنيه إسترليني من قيمة الاستثمارات شهريًا.
ويقع المقر الرئيسي للشركة في لندن، مع مكاتب في لوكسمبورغ، هونغ كونغ، تايبيه، سنغافورة، نيويورك، وسيدني.
نبذة عن SS&C Technologies
SS&C هي شركة عالمية تقدِّم الخدمات والبرمجيات لقطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية. تأسست شركة SS&C في عام 1986، ويقع مقرها الرئيسي في وندسور، كونيتيكت، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعتمد أكثر من 22,000 مؤسسة في قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية – بدءًا من أكبر الشركات العالمية وصولاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة – على SS&C لما تتمتع به من خبرة واسعة، وقدرات تشغيلية كبيرة، وتقنيات متقدمة.
نبذة عن Carlyle
Carlyle (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: CG) هي شركة استثمار عالمية تتمتع بخبرة عميقة في مختلف القطاعات، وتوظف رأس المال الخاص عبر ثلاثة أقسام رئيسية: الأسهم الخاصة العالمية، والائتمان العالمي، وCarlyle AlpInvest. وبقيمة أصول مدارة تبلغ 453 مليار دولار أمريكي حتى تاريخ 31 مارس 2025، تهدف Carlyle إلى الاستثمار بحكمة وخلق القيمة لصالح مستثمريها وشركات محفظتها والمجتمعات التي تعيش وتستثمر فيها. توظف الشركة أكثر من 2,300 شخص في 29 مكتبًا عبر أربع قارات. يتوفَّر المزيد من المعلومات على . تابع Carlyle على X عبر @OneCarlyle وعلى LinkedIn عبر The Carlyle Group.
معلومات إضافية حول SS&C (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز:SSNC) متاحة على .
تابع SS&C على X، وLinkedIn، وFacebook.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وفيات الأردن.. الثلاثاء 22-7-2025
وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير فلسطين
هواوي توسّع تجربة المحتوى داخل المركبات مع "أنغامي" و"نبض" لبناء منظومة محتوى عالمية متكاملة لمصنّعي السيارات
دراسة: 2% فقط من المؤسسات مستعدة بشكلٍ كافٍ للذكاء الاصطناعي
اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية وهيئة الطاقة الذرية
محافظ البلقاء يحذر من استمرار الاعتداءات على الأراضي الحرجية