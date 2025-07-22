SS&C Technologies تستحوذ على Calastone

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت SS&C Technologies Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: SSNC) اليوم عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على Calastone، أكبر شبكة صناديق استثمارية عالمية والمزود الرائد للحلول التكنولوجية لقطاعات إدارة الثروات والأصول، وذلك من شركة الاستثمار العالمية Carlyle. تبلغ قيمة الصفقة حوالي 766 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل تقريبًا 1.03 مليار دولار أمريكي)، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات.

يقع المقر الرئيسي لشركة Calastone في لندن، وهي تدير أكبر شبكة صناديق استثمارية عالمية، حيث تربط أكثر من 4,500 من أبرز المؤسسات المالية حول العالم في 57 سوقًا. من المتوقع إتمام عملية الاستحواذ في الربع الرابع من عام 2025، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية. تتوقع SS&C أن تُحدِّث عملية الاستحواذ تأثيرًا إيجابيًا على أرباحها خلال 12 شهرًا من إتمام الصفقة، وتخطط لتمويلها من خلال مزيج من الديون والسيولة المتاحة. ويتوقَّع انضمام أكثر من 250 موظفًا من فريق Calastone، المنتشرين في لندن، لوكسمبورغ، هونغ كونغ، تايبيه، سنغافورة، نيويورك، وسيدني، إلى قسم SS&C Global Investor & Distribution Solutions، حيث سيرفعون تقاريرهم إلى المدير العام Nick Wright.

وصرَّح Bill Stone، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة SS&C Technologies قائلاً: "يسرُّنا الترحيب بـ Julien وفريق Calastone وعملائهم الكرام ضمن عائلة SS&C". بتضافر جهودنا معًا، سنعمل على بناء نظام عالمي للصناديق الاستثمارية أكثر اتصالاً وأتمتةً وذكاءً، مما يسهم في تقليل التعقيد، وتحسين تجربة العملاء، والمساهمة في تشكيل مستقبل التوزيع وعمليات الاستثمار".

تعزِّز عملية الاستحواذ على Calastone التزام SS&C بتحويل عمليات الاستثمار وتدعم خططها المستمرة للتوسع الجغرافي، حيث تكمل شبكة Calastone العالمية وحلولها التكنولوجية مكانة SS&C الرائدة في مجالات إدارة الصناديق، وخدمات وكيل التحويل، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة الذكية. من خلال دمج القدرات والخبرات، ستقدِّم الشركتان منصَّة تشغيل موحَّدة وفورية تهدف إلى خفض التكاليف، وتقليل التعقيد، والحد من المخاطر التشغيلية عبر النظام العالمي للصناديق، إلى جانب تشكيل قنوات التوزيع. سيسهم هذا التوافق الاستراتيجي في تعزيز آلية التوزيع، وتطوير خدمات المستثمرين، وتوسيع القدرات التشغيلية، مما يمكِّن مديري الأصول والثروات من الابتكار، وتنويع المنتجات، وتقديم نتائج أفضل للمستثمرين حول العالم.

صرَّح Julien Hammerson، الرئيس التنفيذي لشركة Calastone: "يسعدنا أن نتحد مع SS&C في مهمتنا المشتركة لبناء أكثر الأنظمة تكاملاً وذكاءً وترابطًا في مجال إدارة الثروات والأصول". "سيمنحنا الانتشار العالمي لشركة SS&C وخبرتها العميقة في خدمات الصناديق والتكنولوجيا، القدرة على تسريع وتيرة الابتكار وتقديم قدرات رقمية جديدة إلى السوق. نتطلع إلى العمل معاً لتقديم خدمات متطورة لمديري الأصول والثروات، ودفع عجلة النمو".

قال Fernando Chueca، المدير العام في فريق الاستشارات الاستثمارية لشركة Carlyle Europe Technology Partners: "نشعر بالسعادة من تقديم الدعم لـ Calastone خلال هذه المرحلة المتطورة التي شهدت نموًا كبيرًا للأعمال. تمثل شبكتها التكنولوجية الراسخة عرضًا مميزًا قائمًا على الأتمتة، ونؤمن بأن الشركة في موقع قوي لتعزيز مكانتها في السوق ومواصلة زخمها التجاري. نحن واثقون من أن SS&C هو الشريك الأنسب لمواصلة نجاح Calastone، ونتطلع إلى رؤية الشركة تواصل ازدهارها في مرحلتها المقبلة".

حصلت شركة SS&C على الاستشارات القانونية من Davis Polk & Wardwell LLP. فيما تولت Barclays دور المستشار المالي الحصري لشركة Calastone، بينما قدَّمت شركتا Linklaters وMishcon De Reya الاستشارات القانونية لـ Calastone فيما يتعلق بهذه الصفقة.

نبذة عن Calastone

تُعدُّ Calastone أكبر شبكة صناديق استثمارية عالمية، حيث تربط بين أبرز المؤسسات المالية حول العالم.

وتتمثل مهمتها في تقليل التعقيد والمخاطر والتكاليف، لتمكين القطاع من تقديم قيمة أكبر للمستثمرين. يستفيد من خدمات Calastone أكثر من 4,500 عميل في 57 دولة وإقليمًا، حيث تتم معالجة ما يزيد عن 250 مليار جنيه إسترليني من قيمة الاستثمارات شهريًا.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في لندن، مع مكاتب في لوكسمبورغ، هونغ كونغ، تايبيه، سنغافورة، نيويورك، وسيدني.

نبذة عن SS&C Technologies

SS&C هي شركة عالمية تقدِّم الخدمات والبرمجيات لقطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية. تأسست شركة SS&C في عام 1986، ويقع مقرها الرئيسي في وندسور، كونيتيكت، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعتمد أكثر من 22,000 مؤسسة في قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية – بدءًا من أكبر الشركات العالمية وصولاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة – على SS&C لما تتمتع به من خبرة واسعة، وقدرات تشغيلية كبيرة، وتقنيات متقدمة.

نبذة عن Carlyle

Carlyle (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: CG) هي شركة استثمار عالمية تتمتع بخبرة عميقة في مختلف القطاعات، وتوظف رأس المال الخاص عبر ثلاثة أقسام رئيسية: الأسهم الخاصة العالمية، والائتمان العالمي، وCarlyle AlpInvest. وبقيمة أصول مدارة تبلغ 453 مليار دولار أمريكي حتى تاريخ 31 مارس 2025، تهدف Carlyle إلى الاستثمار بحكمة وخلق القيمة لصالح مستثمريها وشركات محفظتها والمجتمعات التي تعيش وتستثمر فيها. توظف الشركة أكثر من 2,300 شخص في 29 مكتبًا عبر أربع قارات. يتوفَّر المزيد من المعلومات على . تابع Carlyle على X عبر @OneCarlyle وعلى LinkedIn عبر The Carlyle Group.

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