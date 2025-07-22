السفارة السعودية في سوريا تتيح تراخيص السفر لرجال الأعمال السعوديين والسوريين

السفارة السعودية في سوريا تتيح تراخيص السفر لرجال الأعمال السعوديين والسوريين
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة، وتوفير بيئة داعمة للمستثمرين لتعزيز مشاريعهم وتوسيع أنشطتهم في كلا البلدين.
ودعت السفارة المستثمرين السعوديين الراغبين في التقديم للحصول على تراخيص السفر إلى زيارة الرابط
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