السفارة السعودية في سوريا تتيح تراخيص السفر لرجال الأعمال السعوديين والسوريين

MENAFN - Al Watan) أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق عن بدء إتاحة تراخيص السفر لرجال الأعمال والمستثمرين من المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة، وتوفير بيئة داعمة للمستثمرين لتعزيز مشاريعهم وتوسيع أنشطتهم في كلا البلدين.

ودعت السفارة المستثمرين السعوديين الراغبين في التقديم للحصول على تراخيص السفر إلى زيارة الرابط