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ليلة بنكهة الإحساس في موسم جدة

ليلة بنكهة الإحساس في موسم جدة

2025-07-22 02:13:15
(MENAFN- Al Watan) تستعد جدة لاستضافة حفل غنائي يجمع النجمة اللبنانية إليسا والنجم وائل جسار، مساء الخميس 24 يوليو، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، بتنظيم من شركة بنش مارك. وتُعد هذه الليلة واحدة من أبرز الحفلات الغنائية في الموسم .
منذ لحظة الإعلان عن الحفل، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا لافتًا من الجمهور، وأسهم هذا التفاعل في نفاد التذاكر خلال ساعات قليلة من طرحها عبر منصة webook ، ما يعكس حجم الشغف و الترقب لهذه الليلة الخاصة.
ويُنتظر أن يقدم النجمان باقة من أشهر أعمالهما التي حفرت مكانتها في ذاكرة المستمعين، مثل“بدي دوب” و”ع بالي حبيبي” لإليسا، و”بتوحشيني” و”غريبة الناس” لوائل جسار، في عرض غنائي يُعيد الجمهور إلى زمن الطرب الغنائي الجميل .
المسرح الذي يحتضن الحفل، عبادي الجوهر أرينا، سيشهد تجهيزات تقنية متقدمة تواكب حجم الحدث، من أنظمة صوتية عالية الدقة بتوزيع محيطي، إلى مؤثرات بصرية وإضاءة ديناميكية تفاعلية، إضافة إلى شاشات عرض ضخمة تضمن تجربة مشاهدة غامرة من مختلف الزوايا. كما تم وضع خطة تنظيمية دقيقة تراعي سلاسة الدخول والحركة داخل الموقع، مع تخصيص ممرات لضيوف الـ VIP ، ومناطق ضيافة تمنح الحضور تجربة متكاملة.
وتأتي هذه الليلة ضمن سلسلة حفلات الموسم التي تحمل طابعاً عربياً متنوعاً، حيث يسعى موسم جدة هذا العام إلى تقديم تجارب فنية أصيلة تُخاطب الذائقة وتحتفي بالتنوّع الموسيقي في العالم العربي من خلال ألمع و ابرز النجوم .

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