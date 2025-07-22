ليلة بنكهة الإحساس في موسم جدة

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ليلة بنكهة الإحساس في موسم جدة
(MENAFN- Al Watan) تستعد جدة لاستضافة حفل غنائي يجمع النجمة اللبنانية إليسا والنجم وائل جسار، مساء الخميس 24 يوليو، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، بتنظيم من شركة بنش مارك. وتُعد هذه الليلة واحدة من أبرز الحفلات الغنائية في الموسم .
منذ لحظة الإعلان عن الحفل، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا لافتًا من الجمهور، وأسهم هذا التفاعل في نفاد التذاكر خلال ساعات قليلة من طرحها عبر منصة webook ، ما يعكس حجم الشغف و الترقب لهذه الليلة الخاصة.
ويُنتظر أن يقدم النجمان باقة من أشهر أعمالهما التي حفرت مكانتها في ذاكرة المستمعين، مثل“بدي دوب” و”ع بالي حبيبي” لإليسا، و”بتوحشيني” و”غريبة الناس” لوائل جسار، في عرض غنائي يُعيد الجمهور إلى زمن الطرب الغنائي الجميل .
المسرح الذي يحتضن الحفل، عبادي الجوهر أرينا، سيشهد تجهيزات تقنية متقدمة تواكب حجم الحدث، من أنظمة صوتية عالية الدقة بتوزيع محيطي، إلى مؤثرات بصرية وإضاءة ديناميكية تفاعلية، إضافة إلى شاشات عرض ضخمة تضمن تجربة مشاهدة غامرة من مختلف الزوايا. كما تم وضع خطة تنظيمية دقيقة تراعي سلاسة الدخول والحركة داخل الموقع، مع تخصيص ممرات لضيوف الـ VIP ، ومناطق ضيافة تمنح الحضور تجربة متكاملة.
وتأتي هذه الليلة ضمن سلسلة حفلات الموسم التي تحمل طابعاً عربياً متنوعاً، حيث يسعى موسم جدة هذا العام إلى تقديم تجارب فنية أصيلة تُخاطب الذائقة وتحتفي بالتنوّع الموسيقي في العالم العربي من خلال ألمع و ابرز النجوم .
منذ لحظة الإعلان عن الحفل، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا لافتًا من الجمهور، وأسهم هذا التفاعل في نفاد التذاكر خلال ساعات قليلة من طرحها عبر منصة webook ، ما يعكس حجم الشغف و الترقب لهذه الليلة الخاصة.
ويُنتظر أن يقدم النجمان باقة من أشهر أعمالهما التي حفرت مكانتها في ذاكرة المستمعين، مثل“بدي دوب” و”ع بالي حبيبي” لإليسا، و”بتوحشيني” و”غريبة الناس” لوائل جسار، في عرض غنائي يُعيد الجمهور إلى زمن الطرب الغنائي الجميل .
المسرح الذي يحتضن الحفل، عبادي الجوهر أرينا، سيشهد تجهيزات تقنية متقدمة تواكب حجم الحدث، من أنظمة صوتية عالية الدقة بتوزيع محيطي، إلى مؤثرات بصرية وإضاءة ديناميكية تفاعلية، إضافة إلى شاشات عرض ضخمة تضمن تجربة مشاهدة غامرة من مختلف الزوايا. كما تم وضع خطة تنظيمية دقيقة تراعي سلاسة الدخول والحركة داخل الموقع، مع تخصيص ممرات لضيوف الـ VIP ، ومناطق ضيافة تمنح الحضور تجربة متكاملة.
وتأتي هذه الليلة ضمن سلسلة حفلات الموسم التي تحمل طابعاً عربياً متنوعاً، حيث يسعى موسم جدة هذا العام إلى تقديم تجارب فنية أصيلة تُخاطب الذائقة وتحتفي بالتنوّع الموسيقي في العالم العربي من خلال ألمع و ابرز النجوم .
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