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وزارة الاستثمار: عقد منتدى استثمار سعودي - سوري في دمشق

وزارة الاستثمار: عقد منتدى استثمار سعودي - سوري في دمشق

2025-07-22 02:13:15
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الاستثمار عن ‏إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين.
كما تعتزم الوزارة تنظّيم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وذكرت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي بناءً على حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع الجمهورية العربية السورية، واستمراراً للجهود التي تبذلها قيادة المملكة لدعم سوريا بما يسهم في استقرارها، ولتعافي اقتصادها وتعزيز مصالح شعبها،وبناءً على توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
وبناءً على ذلك قامت وزارة الاستثمار بالعمل على تفعيل دور القطاع الخاص السعودي وتمكينه، بما في ذلك حصر الشركات الراغبة في الاستثمار في سوريا، وتنظيم عدد من ورش العمل.
واستكمالاً لهذه الجهود، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف، ترتب الوزارة زيارة عمل إلى سوريا بمشاركة وفد كبير من القطاع العام وشركات القطاع الخاص حيث ستعمل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة والحكومة السورية، على تسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والمستثمرين كما سيتم عقد منتدى استثماري في دمشق خلال الزيارة وإعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم لاستكشاف الفرص.
وفي وقت سابق استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وفداً سعودياً من رجال الأعمال برئاسة محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، وسليمان المهيدب،رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وآفاق سبل تطوير الشراكات الثنائية في عدة مجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية في المرحلة المقبلة.
وأعلنت السفارة السعودية في دمشق عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين.
وعلى هامش زيارة الوفد الاقتصادي السعودي إلى سوريا قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد الشعار، إن بيئة الاستثمار في سوريا أصبحت مهيأة لاستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي يوفّر بيئة قانونية محفزة وجاذبة تدعم المستثمرين وتعزز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

MENAFN22072025000089011017ID1109833289

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