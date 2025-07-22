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أكثر من 212 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع

أكثر من 212 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع

2025-07-22 02:13:14
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 13 - 19 يوليو 2025, 212.732.000عملية، بقيمة 12.193.511.000 ريال، مقابل 13.128.222.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 5.855.000 بقيمة 719.446.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.666.000 بقيمة 330.016.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 93.000 بقيمة 96.638.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.332.000 بقيمة 156.241.000ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود16.221.000 بقيمة 904.155.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.106.000 بقيمة 740.268.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.281.000 بقيمة 265.573.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الفنادق 822.000 بقيمة 287.436.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 666.000 بقيمة 44.800.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 219.000 بقيمة 269.608.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 19.910.000 بقيمة 1.361.459.000 ريال.
ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة إلى 2.104.000 بقيمة 234.106.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 58.355.000 بقيمة 1.788.454.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 49.127.000 بقيمة 1.727.017.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 2.141.000 بقيمة 102.936.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.806.000 بقيمة 718.019.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 43.030.000 بقيمة 2.447.339.000 ريال.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 68.014.000 بقيمة 4.202.136.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.549.000 بقيمة 507.034.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.659.000 بقيمة 483.667.000 ريال.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.155.000 بقيمة 205.588.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.689.000 بقيمة 190.606.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 4.033.000 بقيمة 207.484.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.776.000 بقيمة 288.894.000 ريال.
أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4.302.000 بقيمة 332.158.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.285.000 بقيمة 285.989.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 25.312.000 بقيمة 1.756.915.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 72.959.000 بقيمة 3.436.040.000 ريال.

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